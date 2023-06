Bruna Biancardi se revolta após boatos de namoro aberto com Neymar: "Mostre as provas"

Bruna Biancardi se revolta e anuncia que vai processar jornalista que veiculou os boatos; veja

A influenciadora Bruna Biancardi se revoltou nesta segunda-feira, 19, com os rumores de que teria um relacionamento aberto com Neymar. Ela rebateu a notícia dada por um colunista e pediu que ele prove o que está afirmando.

"Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que?", disse ela em uma publicação em seu perfil oficial. A modelo ainda fez questão de afirmar que vai processar os responsáveis pelo boato.

"Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas", disse ela visivelmente revoltada com os boatos. Bruna Biancardi está grávida e espera seu primeiro filho, o segundo do craque do PSG.

A modelo desmentiu o colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'. Segundo ele, os dois criaram um esquema para que as puladas de cerca do craque não se tornassem públicas. De acordo com informações que o colunista apurou, o jogador do PSG estava liberado flertar e até transar com outras mulheres. A influenciadora colocou três regras para aceitar os casos: que ele fosse discreto, usasse camisinha e não beijasse na boca.

BRUNA BIANCARDI ESTÁ GRÁVIDA

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.