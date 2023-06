Neymar faz grande festa de despedida de solteiro em sua mansão

Em sua casa, Neymar faz festão de despedida de solteiro para o amigo

Na última sexta-feira, 17, o jogador Neymar Jr. fez um festão para seu amigo em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo informações do jornalista Leo Dias, o atleta foi anfitrião da despedida de solteiro do colega.

Cris Guedes, de 32 anos, um dos "parças" do famoso teve o evento promovido pelo futebolista. Conforme apurado pelo colunista, integrante do Fofocalizando, do SBT, o encontro dos homens durou duas noites.

Fontes de Leo Dias contaram que vans com mulheres saíram do Rio de Janeiro até a mansão. A maioria dos participantes ficaram acompanhados das moças, mas Neymar não teria sido visto com ninguém.

Em sua rede social, o jogador compartilhou um clique de todos os amigos reunidos na despedida de solteiro. "Squad do noivo", disse ele sobre o "time" do comprometido.

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Namorada de Neymar Jr anuncia que está grávida: 'Vem logo filho(a)'

O jogador de futebol Neymar Jr (31) será papai pela segunda vez! Ele e a namorada, Bruna Biancardi (29), confirmaram que vão ter um filho juntos. Após rumores, os dois anunciaram a gravidez com um ensaio fotográfico ao ar livre e uma declaração encantadora nas redes sociais.

Nas fotos, Neymar apareceu dando beijos e fazendo carinho na barriguinha já saliente da amada. Na legenda, ela contou sobre a alegria de esperar um bebê.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Por fim, Biancardi compartilhou um trecho bíblico. "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", escreveu.

Vale lembrar que Neymar Jr já é pai de Davi Lucca (11), fruto do relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas (29).