Mansão de Neymar Jr em Mangaratiba é avaliada em R$ 28 milhões

Saiba mais sobre a mansão de Neymar Jr, que é onde ele revelou a gestação de Bruna Biancardi e onde vai acontecer o chá revelação

O jogador de futebol Neymar Jr (31) é dono de uma mansão luxuosa em Mangaratiba, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O local foi o escolhido pelo atleta e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi (29), para viverem momentos especiais da gestação. Em fotos feitas na mansão, eles anunciaram a gravidez do primeiro filho juntos para os fãs há poucas semanas. E o local também será o cenário do chá revelação para descobrir o sexo do bebê no final de junho.

A mansão de Mangaratiba de Neymar Jr está localizada no condomínio de luxo Portobello e é avaliada em R$ 28 milhões. A propriedade tem 5 mil metros quadrados, seis suítes, heliponto, academia, quadra de tênis, sauna e fica na beira do canal de Mangaratiba.

Discreto, Neymar Jr nunca fez um tour ou mostrou fotos com detalhes da mansão. O que conhecemos da mansão é o que aparece nas fotos que ele compartilha quando curte uma temporada na mansão com seus amigos e familiares.

Confira algumas fotos feitas na mansão de Neymar Jr:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar Jr mostra seu jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jrchocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.