Neymar Jr. deve fechar resort luxuoso para receber os convidados do chá revelação com Bruna Biancardi

Jogador do PSG Neymar Jr. virá ao Brasil para descobrir o sexo do filho que terá com Bruna Biancardi em Mangaratiba

O jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31) e a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) vão revelar o sexo do primeiro bebê em um chá revelação para lá de luxuoso, informou o Jornal Extra.

Neymar teria reservado o resort luxuoso, que fica perto de sua mansão na cidade, para que todos os convidados para o chá revelação ficassem hospedados. A revelação do sexo do filho será feita no dia 24 de junho na mansão do jogador. O jogador, que ainda fará um torneio de pôquer no mesmo final de semana, contratou um serviço de transfer de aeroportos da cidade do Rio de Janeiro para poder levar os convidados tanto ao evento em Mangaratiba, quanto à jogatina.

O resort escolhido pelo jogador de futebol para abrigar seus convidados não tem vagas para o final de semana escolhido pelos futuros papais. As diárias do hotel começam em R$1,4 mil. Procurada, a assessoria de Neymar Jr. não comentou sobre o chá revelação.

Bruna Biancardi revela o que ganhou de Dia das Mães

Em seu primeiro Dia das Mães, Bruna Biancardi ganhou um presente carinhoso do namorado, Neymar Jr. Ela revelou que o atleta se fez presente nesta data especial ao enviar mimos para a amada. Neymar mandou um buquê de flores com latas decoradas e a frase: 'Você é muito especial'. Além disso, ele escreveu um cartão carinhoso. “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”. Além disso, ele também enviou uma cesta de café da manhã de luxo, que é vendida por valores entre R$ 410 e R$ 730.