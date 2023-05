Bruna Biancardi exibe presente que ganhou de Neymar Jr no Dia das Mães

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi recebe presentes do amado para celebrar o seu primeiro Dia das Mães

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) recebeu presentes carinhosos do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr (31), para celebrar o seu primeiro Dia das Mães neste domingo, 14. Ela revelou que o atleta se fez presente nesta data especial ao enviar mimos para a amada.

Neymar mandou um buquê de flores com latas decoradas e a frase: 'Você é muito especial'. Além disso, ele escreveu um cartão carinhoso. “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”.

Além disso, ele também enviou uma cesta de café da manhã de luxo, que é vendida por valores entre R$ 410 e R$ 730.

Mais cedo, Bruna Biancardi exibiu a barriguinha de grávida em uma nova foto para comemorar o Dia das Mães. "O meu primeiro Dia das Mães. Obrigada papai do céu por estar me permitindo viver esse sonho, todos os dias. Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada, é tão especial! O meu maior sonho. Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer filho(a). Feliz dia pra todas as mamães que me acompanham por aqui", disse ela.

