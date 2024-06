Karoline Lima é questionada sobre gravidez e reage: "Dêem um pouco de paz"

Durante uma interação com seus seguidores, Karoline Lima foi questionada sobre seus planos de ter outro filho no momento e respondeu de forma sincera

No último sábado (29), a influenciadora digital Karoline Lima abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e interagiu com seus seguidores. Entre os questionamentos, um internauta quis saber se ela tinha planos de ter outro filho no momento e ela respondeu de forma sincera.

"Tem planos de ter outro baby pra agora?", quis saber um seguidor. "Não meus amores! Não tô tendo! Vou ter que tá decepcionando vocês, porque se eu passo uma semaninha fora, você pensam 'Ai, tá grávida! Tá grávida!'. Não estou grávida, nem pretendo ficar no momento", iniciou ela.

Que complementou: "Se fica grávida, o povo critica! Se não fica, o povo quer embuchar! Então assim, vamos cada um cuidar dos seus anticoncepcionais ou a falta dele, né! No momento, não vai estar tendo. Quem sabe daqui pra frente. Dêem um pouco de paz pra minha barriga, pro meu útero", encerrou a influenciadora.

Karoline Lima aparece chorando após novo drama com suposta babá

Recentemente, Karoline Lima usou as redes sociais para contar que estava chorando após ser alvo de uma nova polêmica. Depois de surgirem vídeos em que uma suposta babá critica seu comportamento como mãe, a influenciadora digital apareceu aos prantos e disse que deve se pronunciar sobre o assunto futuramente.

Através dos stories do Instagram, Karoline gravou um vídeo para desejar um bom dia aos seguidores, mas não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro: “Bom dia amigos, tudo bem? Já tomaram café hoje? Já almoçaram. Eu to comendo, tomando café, para aguentar. Tomando um cafezinho, né...”, ela iniciou o relato.

Na sequência, Karoline apareceu aos prantos e desabafou: “Hmmm. Café com lágrima, tempero especial. Eu venho já conversar com vocês, deixa só eu botar minha cabeça no lugar”, disse a influenciadora digital, que garantiu se pronunciar sobre o drama envolvendo uma suposta babá de sua filha, Cecília, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão. Leia mais!