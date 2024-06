Giovanna Lima curte Parintins e se joga na cultura amazonense: 'Encantada com tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Giovanna Lima detalha sobre sua viagem para o Festival de Parintins e compartilha próximos projetos na carreira

Festa anual que movimenta o turismo na região norte do Brasil, o Festival de Parintins se tornou um reduto dos ex-BBBs neste ano. Giovanna Lima (28), marcou presença na festividade e ficou apaixonada pela região. Em entrevista à CARAS Brasil, ela dá mais detalhes de sua viagem e declara seu amor pela cultura amazonense: "Encantada com tudo".

Essa é a primeira vez de Giovanna Lima no Festival de Parintins, ela revela que já tinha vontade de conhecer a região norte do país, mas desde que conheceu Isabelle(31), sua companheira de reality, o desejo de vir para o Amazonas só aumentou.

"Vir pro norte é a realização de um grande sonho. Desde que conheci a Isa no BBB, virei fã número 1 da cultura e desde então viver o festival se tornou uma meta. É a primeira vez que venho e estou encantada com tudo que estou conhecendo", declara.

Outros ex-BBBs também marcaram presença no Festival de Parintins, Giovanna confessa que tem uma boa relação com a grande maioria dos participantes do BBB 24: "Nossa relação é ótima, adoro estar perto deles".

VIDA APÓS O BBB

Com relação aos seus próximos projetos, Giovanna menciona que está bastante focada em sua carreira depois que encerrou sua trajetória no BBB 24, mas adianta novidades e declara seu desejo de trazer conteúdo de qualidade para os seus seguidores.

"Tenho cumprido uma agenda bem intensa e tenho alguns projetos que já saem do papel ainda esse mês. Quero cada vez dar mais espaço para o público me conhecer e tenho certeza que esse ano, vou trazer muita informação relevante ao público e com isso vou ajudar muitas pessoas", finaliza Giovanna Lima.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GIOVANNA LIMA: