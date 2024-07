Jojo Todynho mostra detalhes de sua festa junina particular

Com look decotadíssimo de caipira, Jojo Todynho mostra fotos de como foi sua festa juina particular para amigos; veja os detalhes

A cantora Jojo Todynho fez uma grande festa junina para seus amigos nos últimos dias e nesta segunda-feira, 01, a famosa compartilhou os registros de como foi seu evento particular. Com seu look ousado, ela aparecei exibindo os detalhes do local.

Usando o vestido xadrez de caipira com decote poderoso, a futura advogada surgiu radiante exibindo a decoração personalizada com seu nome com luzes, muitas cores, bandeirinhas, balões e muito mais. Nas barracas, a funkeira fez poses e mostrou como divertida sua festa.

"Arraiá da Jojo", disse ela ao fazer o álbum especial. Nos comentários, os internautas admiraram o look escolhido pela artista. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Jojo Todynho estava me Paris, na França. Por lá, ela enfrentou alguns perrengues no local e divertiu ao dividir as dificuldades que encontrou ao visitar os pontos turísticos.

Veja como foi a festa junina de Jojo Todynho:

Jojo Todynho mostra antes e depois

A cantora Jojo Todynho chocou ao revelar a transformação de seu corpo após ter optado pela cirurgia bariátrica nos últimos meses e pela mudança de hábitos. Com fotos de biquíni, a famosa fez o comparativo e revelou quantos quilos perdeu.

Na postagem feita em sua rede social, a funkeira iniciou colocando um clique do passado, em que apareceu usando uma roupa de banho amarela e exibindo suas curvas mais cheias. Depois, ela publicou um atual, vestindo um biquíni laranja, e sorridente mostrou seu drástico emagrecimento. Veja como ela ficou aqui.

Em agosto do ano passado, a famosa apareceu na rede social após ter passado por uma cirurgia bariátrica. Depois de algum tempo do procedimento, ela se pronunciou em uma entrevista ao Fantástico e revelou o que a fez optar pela intervenção.