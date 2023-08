Jojo Todynho revela qual foi o gatilho para fazer a cirurgia bariátrica

No Fantástico, Jojo Todynho revela detalhes sobre a decisão de fazer a cirurgia bariátrica e responde se teve medo

A cantora Jojo Todynho passou pela cirurgia bariátrica há duas semanas e foi entrevistada pelo programa Fantástico, da Globo, para revelar mais detalhes sobre o procedimento. Ela contou que precisou perder 20 quilos antes de ir para o centro cirúrgico e foi operada quando estava com 140 kg. Agora, o objetivo dela é chegar aos 85 ou 90 kg.

“Linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. A autoestima era 100, e elevou para 1000. As coisas estão ficando 'violão'”, disse ela. Então, a artista contou quais foram os gatilhos para decidir fazer a bariátrica. Jojo contou que tomou a decisão depois da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e também depois de não poder ir a um brinquedo em um parque de diversões por causa do seu peso .

“[Tomou a decisão] Depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. 'Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?'. [Outro gatilho foi quando] Eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar. Eu não consegui ir porque não cabia na cadeira. E foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave”, relembrou.

Então, ela contou que o sonho de ser mãe também influenciou sua decisão. “Quando você está acima do peso, tem seus riscos [engravidar] e você não só se coloca em risco, mas coloca o bebê”, afirmou.

Ao ser questionada se teve medo, ela disse que não e também não teve medo de ser cancelada nas redes sociais. “Cancelada por estar buscando saúde? Eu quero ser mãe e ter qualidade de vida para passar para os meus filhos. Só quem me cancela é Deus e o Banco. O Banco nem tão cedo, e Deus só quando ele quiser”, afirmou ela, que ainda refletiu: “Eu estou dissolvendo uma capa que não vai mais fazer parte de mim. Capa de gordura. Quero pular de paraquedas, ir no tobogã sem saber nadar. Eu estou muito feliz, estou na melhor fase da minha vida”.

A reportagem ainda informou que a cirurgia bariátrica de Jojo Todynho foi feita por meio da videolaparoscopia, que é pouco invasiva, e os médicos removeram 90% do estômago dela, incluindo a área responsável pelo hormônio da fome. Assim, ela terá uma fome muito pequena em seu futuro. Jojo recebeu recomendação médica para fazer a bariátrica porque apresentou um tipo de gordura no fígado e seu IMC estava em obesidade de grau 3.

Jojo Todynho revela quanto já emagreceu

Jojo Todynho decidiu usar as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para dar detalhes sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica que realizou no começo do mês. Através dos Stories do Instagram, ela revelou quantos quilos já perdeu.

Nos vídeos, a cantora e campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, explicou que realizou a pesagem e perdeu 10 quilos. Antes da cirurgia, que reduz o estômago ou modifica o sistema digestivo, resultando na perda de peso, ela estava com 145 quilos, e agora está com 135 quilos.

"Hoje fiz minha pesagem, operei com 145 kg e hoje estou com 135. Fiz a bioimpedância, perdi um pouquinho de massa porque não estou malhando. Já se foram 10 kg. É isso, vambora", revelou a famosa.