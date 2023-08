Após quase uma semana de cirurgia, Jojo Todynho mostra corpo em foto no espelho

Operada, Jojo Todynho mostra como está seu corpo após quase uma semana de cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho mostrou como está seu corpo após quase uma semana da cirurgia bariátrica. Nesta segunda-feira, 14, a funkeira fez uma selfie no espelho imponente de seu quarto e chamou a atenção.

Ainda de pijama, composto de shortinhos e camiseta, a campeã de A Fazenda 12 ostentou suas curvas dando um show de beleza natural. Sem maquiagem, a artista fez biquinho para o clique e deu aquela "conferida".

Após o procedimento no estômago, Jojo Todynho está seguindo uma dieta restrita. É bom lembrar que a famosa não avisou a avó que passaria pela cirurgia. Ao sair do CTI, ela rebateu acusações de ter escondido a cirurgia por medo de cancelamento. Afinal, ela mudara de ideia sobre a operação.

Neste domingo, 13, a funkeira comentou a entrevista de Larissa Manoela no Fantástico. A artista então compreendeu o lado da atriz ao revelar relação conturbada com sua mãe biológica. É bom lembrar que Jojo tenta tirar o sobrenome da mãe na justiça.

Veja a foto:

JOJO TODYNHO REAPARECE APÓS CIRURGIA

A cantora Jojo Todynho apareceu na quarta-feira, 09, após quase 24 horas de ter passado pela cirurgia bariátrica, que até então ela havia desistido. Em seus stories, a famosa então explicou o motivo de ter falado que não faria mais o procedimento e comentou como está se sentindo.

Já no quarto, depois de ter ficado bastante tempo no Centro de Terapia Intensiva do hospital, onde foi operada, a famosa revelou que está melhor. "Ontem pós-cirurgia eu senti muita dor, aí sai do CTI agora de manhã, aí vim pro quarto, mas eu tô bem", declarou gravando naturalmente os vídeos.

Em seguida, Jojo Todynho esclareceu sobre as notícias que teria mentido sobre a cirurgia por estar com medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

A cantora revelou que nunca havia desistido cem por cento da cirurgia bariátrica e que estava se preparando. "Eu falei na internet que tinha desistido de fazer porque era todo dia uma perturbação, 'quando vai fazer?', 'vai fazer com que médico?', ai falei aqui que tinha desistido de fazer, mas continuei fazendo o processo, acompanhamento com psicólogo, os exames, que é muito, e deu tudo certo", declarou sobre ter tido sucesso na cirurgia.

Em uma das vezes, Jojo Todynho falou sobre não passar pelo procedimento: "Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", afirmou a vencedora de A Fazenda 12 na época.