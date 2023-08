Após ver história de Larissa Manoela, Jojo Todynho fala sobre sua mãe: ''Quero distância''

Jojo Todynho fala sobre relação com sua mãe após ver entrevista de Larissa Manoela no 'Fantástico'

A entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico neste domingo, 13, repercutiu até no mundo dos famosos. A cantora Jojo Todynho ao ver o depoimento da ex-global sobre os pais e seus bens, resolveu fazer um desabafo, revelando alguns detalhes da relação conturbada que tem com a mãe biológica, a qual não quer mais nem o sobrenome e está na justiça tentando retirá-lo.

Ao ver a atriz revelando o motivo de abrir mão de seu patrimônio, a funkeira logo identificou semelhanças das mães. "A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com deus e eu quero distância", disparou.

Jojo Todynho então se solidarizou com Larissa Manoela, que descobriu ter apenas 2% de participação em uma de suas empresas. "Tadinha, mas ela vai se levantar vai se recuperar, ela vai sim, ai eu vejo as pessoas falando assim: 'ah, mas e sua mãe?', minha mãe é quem me criou, minha vó, minha tia, minha mãe Maria Helena, minha mãe pagava 120 reais de pensão e falava na época, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola, que ela ia beber isso de cerveja, você vai conquistar tudo, é muito triste", encorajou a artista.

"Vou falar uma coisa pra vocês, deus me perdoe, mas eu queria muito que minha mãe tivesse ido e meu pai tivesse ficado, porque meu pai nunca faltou uma apresentação, até os 10 anos, não tenho o que reclamar, só tenho coisas boas pra dizer dele quero distância é por isso que entrei num processo pra fazer retirada do nome dela da minha certidão porque pra mim é indiferente", declarou a cantora sobre a vivência que teve e o desejo de mudar o nome.

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. Conforme a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.