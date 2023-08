Jojo Todynho tinha desistido de passar por cirurgia bariátrica antes de realizar procedimento; saiba o motivo

Jojo Todynho passa por cirurgia bariátrica nesta terça-feira, 8, após ter desistido do procedimento em abril deste ano

Jojo Todynho (26), vencedora do reality A Fazenda 12, está internada para passar por uma cirurgia bariátrica nesta terça-feira, 8, de acordo com o jornalista Felipeh Campos. Momentos antes do procedimento, a cantora fez um anúncio nas redes sociais, quando já estava no hospital. Com a cirurgia bariátrica cogitada há algum tempo, a artista revelou, em abril deste ano, que havia desistido de fazer a intervenção. Saiba o motivo pelo qual Jojo Todynho desistiu de passar pela cirurgia bariátrica antes de realizar o procedimento.

Com uma rotina de treinos intensa, Jojo Todynho trouxe o foco para sua vida fitness em 2023 e emagreceu mais de 24 kg. A cantora havia planejado realizar uma cirurgia bariátrica para perder peso, mas desistiu do procedimento após o resultado de seus exercícios e das mudanças na sua alimentação. "Não vou fazer a bariátrica porque, com a alimentação e o treino, eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo. Eu tomei a decisão de não fazer mais", compartilhou nos stories do Instagram em abril deste ano.

"De fato, eu estava querendo fazer a bariátrica também porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, e não é assim. Então, tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica", acrescentou Jojo Todynho sobre o motivo pelo qual desistiu de fazer a cirurgia bariátrica .

