Jojo Todynho fará cirurgia para bariátrica? Entenda decisão drástica feita por famosa

Cantora Jojo Todynho decidiu emagrecer e tem surpreendido os fãs com sua motivação diária para treinar

A cantoraJojo Todynho (26) tem deixado muita gente surpresa com sua motivação para emagrecer e manter uma vida mais saudável. A famosa contou que já perdeu mais de 20 quilos em meio ao planejamento para a sua cirurgia bariátrica.

No entanto, passado algumas semanas, a famosa mudou de ideia e afirmou que não iria mais passar pelo procedimento cirúrgico. Através dos stories, Jojo afirmou que apenas vai se dedicar aos treinos e dietas, para ir em busca do peso ideal.

"Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", afirmou a vencedora de A Fazenda 12.

Jojo confessou que antes não estava tão a fim de se envolver com atividades físicas e dieta, mas acabou se interessando cada vez mais com o passar do tempo e conseguindo obter resultados favoráveis.

"De fato eu estava querendo fazer a bariátrica também porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. E estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica", contou.

Em suas redes sociais, Jojo tem compartilhado com os fãs parte de sua rotina de treinos e alimentação. Para isso, ela contratou uma personal trainer especial para não perder a motivação na academia e tem seguido uma dieta a risca.

"Guardem esse abdômen aqui. E um recado: quem não me quis Bila Bilú, não me terá Gracyanne [Barbosa]. No ovo ninguém queria, agora que a picanha está saindo, o povo quer entrar com a linguiça. Aqui não, meu bem", brincou ela em uma das postagens.

Entre os comentários das publicações, os admiradores da cantora têm acompanhado tudo de pertinho e adorado todas as atualizações. "Nossa está notável como o seu corpo já mudou! Parabéns pelo foco e dedicação naquilo que você quer", disse uma fã.