Quantos quilos Jojo Todynho já perdeu? Artista está focada em emagrecer

Jojo Todynho tem mostrado sua rotina fitness nas redes sociais e tem virado exemplo de força de vontade para outras mulheres

A cantora Jojo Todynho (26) está mega focada em sua vida fitness. Através de seu perfil do Instagram, a artista tem compartilhado diversos registros de sua rotina e tem empolgado vários seguidores, que já têm percebido os quilos a menos.

Em seu processo de emagrecimento, Jojo tem enfrentado alguns desafios, como mensagens de ódio nas redes sociais. No entanto, a famosa, que já emagreceu mais de 24kg, tem dado um show de empoderamento .

Em recente desabafo, a carioca ficou irritada ao ser alvo de uma falsa montagem, que mostrava quase nada de sua evolução na academia. “As pessoas se acham no direito de falar o que querem, te julgar. Então eu não tenho que mostrar nada aqui”, a cantora que ficou conhecida pelo hit ‘Que tiro foi esse’ disparou.

“ Eu tenho que mostrar a evolução para o doutor quando vou me consultar e pronto, não estou pedindo para verem diferença se eu estou magra ou gorda. Isso não cabe a vocês ”, completou.

Em março, Jojo revelou em entrevista no programa Mais Você, da TV Globo, que estava fazendo um tratamento especial para auxiliar no emagrecimento. A artista é adepta da soroterapia, tratamento que ajuda na reposição de vitaminas e minerais para pessoas que fazem dietas mais restritivas.

"Estou na clínica fazendo soro porque sou fitness agora. Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado ", disse.

Em conversa com os seguidores, Jojo também já revelou que tem percebido as mudanças em sua vida, como as novas medidas. " Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela nos stories.