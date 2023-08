Jojo Todynho detalha dieta restrita após cirurgia bariátrica: “Sem luta não há vitória”

Cantora Jojo Todynho revela novos detalhes de mudanças na alimentação e estilo de vida no pós-operatório de bariátrica

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais neste sábado, 12, para responder algumas curiosidades dos fãs em relação a sua cirurgia bariátrica. Direto da praia, no Rio de Janeiro, a estudante de direito abriu novos detalhes e foi sincera ao falar sobre sua alimentação no pós-operatório e as recentes mudanças em seu estilo de vida.

“Comi peixe, pastel de camarão”, ela trouxe o assunto à tona brincando com a restrição após a operação: “Tá tudo certo! Sem vitória não há luta e sem luta não há vitória. Graças a Deus fico feliz, porque sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, disse.

Na sequência, ela respondeu as curiosidades dos fãs, que quiseram saber mais detalhes sobre o método da cirurgia. A cantora contou que passou pela técnica sleeve, em que parte do estômago é retirada para restringir o volume e consequentemente, a quantidade de alimentos ingerida para beneficiar a perda de peso.

Outra admiradora perguntou se a cantora sentiu vontade de comer após passar pelo procedimento: “Não estou sentindo nada”, ela esclareceu e complementou revelando detalhes da dieta: “A liquida dura dez dias, eu estou na restrita, depois vou para a líquida, depois a pastosa, depois começo a comer”, revelou.

Jojo Todynho detalha dieta após cirurgia bariátrica - Reprodução/Instagram

Jojo também contou que já tem uma previsão para voltar a se alimentar normalmente: “Lá para o final de setembro já estou comendo, um mês dessa brincadeirinha aí”, disse a cantora, que pegou os seguidores de surpresa no início desta semana ao anunciar o procedimento após ter negado que passaria pela cirurgia.

Jojo Todynho revela motivo para ter feito bariátrica:

A cantora Jojo Todynho aproveitou que já teve alta do hospital após passar pela cirurgia bariátrica e abriu uma live nas redes sociais para conversar com seus fãs. Na última quinta-feira, 10, ela apareceu no vídeo e revelou a motivação para ter feito o procedimento cirúrgico, que deve ajudá-la a perder peso. Saiba o motivo!