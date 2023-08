Jojo Todynho revela motivo para ter feito bariátrica: 'Quero uma gravidez saudável'

Jojo Todynho conta motivação para decidir perder peso com a cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho aproveitou que já teve alta do hospital após passar pela cirurgia bariátrica e abriu uma live nas redes sociais para conversar com seus fãs. Nesta quinta-feira, 10, ela apareceu no vídeo e revelou a motivação para ter feito o procedimento cirúrgico, que deve ajudá-la a perder peso.

A estrela contou que sua grande motivação foi o desejo de ter uma gravidez saudável no futuro. "Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande. Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclampsia, que a minha avó teve em duas gravidez. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea", disse ela.

E completou: "Eu não quero ter uma gestação em que eu não possa bater uma perna no shopping para comprar as coisas que eu gosto. Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books [fotográficos]".

Jojo Todynho nega que tenha medo de ser cancelada por causa da cirurgia

Depois da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho apareceu nos stories do Instagram e negou os rumores de que não contou sobre o procedimento antes por medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

E continuou mandando recado: "E decisões tomadas na minha vida é minha não é da internet, tá bom, quando eu voltar pra casa eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi esse processo, porque decidi fazer né, tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim e é isso".

Por fim, a cantora revelou que nunca havia desistido cem por cento da cirurgia bariátrica e que estava se preparando. "Eu falei na internet que tinha desistido de fazer porque era todo dia uma perturbação, 'quando vai fazer?', 'vai fazer com que médico?', ai falei aqui que tinha desistido de fazer, mas continuei fazendo o processo, acompanhamento com psicólogo, os exames, que é muito, e deu tudo certo", declarou sobre ter tido sucesso na cirurgia.