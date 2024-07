Bárbara Reis fica em choque com atitude de professor da Dança dos Famosos

Eliminada da Dança dos Famosos na semifinal, Bárbara Reis ficou de boca aberta ao ver atitude do seu professor no camarim da Globo

A atriz Bárbara Reis foi eliminada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na semifinal da atração após sofrer uma queda durante a coreografia. Apesar da tristeza, ela adorou a experiência e até foi surpreendida pelo seu professor, o bailarino Vinicius Mello.

No camarim após a eliminação, ele fez questão de entregar um presente para a atriz. Ele deu para ela um colar para marcar a trajetória deles na competição, que ficou chocada e impressionada pelo gesto dele.

"Trouxe uma lembrancinha para você lembrar sempre de mim, do nosso trabalho que foi lindo. Para você não esquecer de mim, de tudo que a gente viveu. Uma joia, que você é uma joia", disse ele. E ela ficou de boca aberta com o presente. "Eu não estou acreditando. Como você me dá um negócio desses? Gente, não tô acreditando nisso. Bota em mim agora", afirmou.

Na legenda do vídeo do momento, a atriz agradeceu pelo carinho do professor. "Um presente inesperado ou ir para a final? Vinicius, olha, não tenho palavras por todo carinho comigo. Por ter aturado meu mau humor por vários momentos, e mesmo assim me surpreendeu com um belo presente. Inshalaaaa... Amei e estou surpresa até agora", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Reis (@barbaraareis)

Bárbara Reis e seu noivo

A atriz Bárbara Reis esbanjou romantismo ao marcar presença em uma festa no Rio de Janeiro. Ela aproveitou para curtir a noitada com o noivo, o bailarino e preparador físico Raphael Najan.

Os dois chegaram ao evento juntos e esbanjaram romantismo na frente dos paparazzi de plantão. Eles foram fotografados aos beijos antes de entrarem na festa.

Bárbara e Raphael revelaram o noivado durante o carnaval deste ano após dois anos de relacionamento. Vale lembrar que ele já tem dois filhos, frutos de outro relacionamento.