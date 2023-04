Protagonista de Terra e Paixão, Bárbara Reis faz rara aparição com o noivo

Em festa da novela Terra e Paixão, Bárbara Reis surge aos beijos com seu noivo, Raphael Najan, em rara aparição juntos em público

A atriz Bárbara Reis (33), que interpreta a protagonista da novela Terra e Paixão, da Globo, esbanjou romantismo ao marcar presença na festa do elenco da trama no Rio de Janeiro. Ela se reuniu com os colegas de trabalho no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 29, e também aproveitou para curtir a noitada com o noivo, o bailarino e preparador físico Raphael Najan (33).

Os dois chegaram ao evento juntos e esbanjaram romantismo na frente dos paparazzi de plantão. Eles foram fotografados aos beijos antes de entrarem na festa.

Bárbara e Raphael revelaram o noivado durante o carnaval deste ano após dois anos de relacionamento. Vale lembrar que ele já tem dois filhos, frutos de outro relacionamento.

Bárbara Reis interpreta a personagem Aline em Terra e Paixão, que é uma mulher que quer construir um futuro para a sua família e não vai temer suas batalhas. O marido dela é assassinado e ela se torna a grande rival do fazendeiro Antonio (Tony Ramos). Além disso, ela vai viver um triângulo amoroso com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

A atriz também brilhou como a vilã Débora na novela Todas as Flores, do Globoplay.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Saiba mais sobre a personagem de Bárbara Reis em Terra e Paixão

Em Terra e Paixão, Barbara Reis fará Aline, professora de Matemática que é casada com Samuel (Ítalo Martins) e mãe de João (Matheus Assis). Após um atentado em sua casa, ela se verá sozinha com o menino nas terra deixadas pelo esposo. Aline se aproximará dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso fazendeiro Antônio (Tony Ramos), com quem precisará brigar para manter suas terras e, com eles, descobrirá sentimentos novos. "Aline é uma mulher simples, mas nobre em seus ideais. Ela é a força através da ação. Aline é uma seta que só vai para frente, não retrocede e não desiste. Ela é a justiça", declara a protagonista sobre a personagem.