Protagonista de Terra e Paixão, Barbara Reis esclarece convite para a novela: ''Não teve a ver''

Escalada para a próxima novela das nove, Barbara Reis explica coincidência de 'trabalho duplo' na Globo; entenda

A atriz Barbara Reis (33) está vivendo um momento único em sua carreira. Escalada para o papel de protagonista da próxima novela das nove, Terra e Paixão, em simultâneo, ela está em evidência em Todas as Flores, trama do Globoplay.

"Pra mim, isso é um acontecimento artístico que eu jamais poderia imaginar, to muito feliz, uma novela que tem sido grande sucesso no streaming e fazendo uma como protagonista com tanta expectativa para o público", comenta sobre o momento que está vivendo.

A oportunidade de fazer duas personagens importantes com proximidade aconteceu de forma natural. Barbara Reis explica que a conquista no lugar de destaque na história de Walcyr Carrasco, na faixa nobre da emissora, não foi influenciada por estar em Todas as Flores.

"Na verdade, aconteceu junto, fui chamada pro teste, tava finalizando Todas as Flores, fiz o teste e estamos aí, não teve a ver com Todas as Flores e sim a minha trajetória e tudo mais", esclarece sobre a carreira que está construindo.

Samuel (Ítalo Martins), Aline (Barbara Reis) e João (Matheus Assis) - Foto: Globo/Paulo Belote

Em Terra e Paixão, Barbara Reis fará Aline, professora de Matemática que é casada com Samuel (Ítalo Martins) e mãe de João (Matheus Assis). Após um atentado em sua casa, ela se verá sozinha com o menino nas terra deixadas pelo esposo. Aline se aproximará dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso fazendeiro Antônio (Tony Ramos), com quem precisará brigar para manter suas terras e, com eles, descobrirá sentimentos novos. "Aline é uma mulher simples, mas nobre em seus ideais. Ela é a força através da ação. Aline é uma seta que só vai para frente, não retrocede e não desiste. Ela é a justiça", declara a protagonista sobre a personagem.

Caio (Cauã Reymond), Aline (Barbara Reis), Jonatas (Paulo Lessa) e Daniel (Johnny Massaro) Foto: Globo/João Miguel Júnior

Veja o trailer de Terra e Paixão: