Fernanda Torres será vilã icônica em remake de 'Vale Tudo'

A trama de Vale Tudo, de 1988, voltará às telas sobre um novo olhar e com Fernanda Torres no lugar de Beatriz Segall (1926-2018) como a vilã Odete Roitman

Fernanda Torres está cotada para ser Odete Roitman em Vale Tudo, uma das apostas de remake da TV Globo que irá dar novas caras a novela de 1988, de mesmo nome. A informação foi dada pelo Jornal Extra, do mesmo grupo da emissora, que apontou que a artista teria aceitado de imediato o convite para viver a personagem.

A atriz será a personagem inicialmente interpretada por Beatriz Segall, atriz que morreu em 2018 por causa de problemas respiratórios. Na trama, Odete Roitman ficou conhecida pela vilania icônica que causava na vida de Raquel, interpretada por Regina Duarte, ao lado de Maria de Fátima, vivida na versão original por Glória Pires. Além disso, a morte da personagem na novela também foi um dos mistérios da época, resolvido somente ao fim.

Ainda que esteja de volta às novelas, em outra ocasião, a atriz confessou que não gostou de protagonizar uma novela em específico da TV Globo, Selva de Pedra, a segunda versão em que Fernanda assumiu o papel de Regina Duarte. Segundo ela, ela passou a ficar muito estressada nos bastidores da trama e que, por isso, se tornou uma péssima colega de trabalho. Foi em uma entrevista a TV Cultura que ela admitiu o descontentamento e pediu desculpas a Tony Ramos, que viveu o par romântico dela na época.

Foto: Reprodução/IMDb

Fernanda Torres já sofreu pressão para seguir carreira dos pais

Ainda que tenha se consolidado como uma das mais requisitadas atrizes do país e vivido papéis icônicos, como Fátima em Tapas & Beijos, Fernanda Torres revelou em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, que se sentiu pressionada no início da carreira a seguir os passos dos pais. A atriz é filha de Fernando Torres, ator e direitor, e de Fernanda Montenegro conhecida como a "grande dama" da dramaturgia no Brasil.

Segundo a estrela, ela pensou que só seria uma substituta da mãe no mercado e que, por isso, sentia que falharia se seguisse um caminho diferente. No entanto, Fernanda afirmou que o cinema a escolheu e que acredita não ter "vocação" para performar como Montenegro: "Com o tempo, eu fui vendo que não precisava virar ela, e também fui fazendo outras coisas, fui me distanciando", contou ela.