Fernanda Torres relembra pressão por seguir a profissão dos pais

Em entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, Fernanda Torres relembra o início da carreira e como achava que seria o seu destino na profissão

A atriz Fernanda Torres relembrou o início de sua carreira em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura. A estrela relembrou a pressão por seguir a mesma profissão dos seus pais, o ator Fernando Torres e a atriz Fernanda Montenegro, e o que como encontrou o seu caminho nas artes.

"No início, o cinema me escolheu, eu fiz quatro filmes seguidos e os meus pais não estavam no cinema, então eu me senti no local próprio. Meus pais fizeram a loucura de me dar o mesmo nome deles. Eu passei muito tempo achando que a saída para mim era ser substituta da minha mãe, e com sentimento de se eu não estivesse caminhando para isso, eu ia falhar", disse ela.

E completou: "Com o tempo eu fui vendo que não precisava virar ela, e também fui fazendo outras coisas, fui me distanciando. E eu também acho que eu não tenho a vocação de atriz da minha mãe".

Em outro trecho, Fernanda Torres relembrou quando foi criticada nas redes sociais por falar uma frase preconceituosa contra os crentes. Então, ela contou que não repetiria a mesma declaração. "Jamais repetiria isso hoje. Os evangélicos ocuparam um lugar que o estado não ocupou. Eu acho triste que demonizam as religiões de matriz africana, acho triste isso no Brasil. Eu lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista", afirmou.

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro conhecem o Papa Francisco

A atriz Fernanda Montenegro viveu um momento especial o ficar frente a frente com o PapaFrancisco. Ela e sua filha, Fernanda Torres, participaram da Audiência Geral no Vaticano e conseguiram cumprimentar o pontífice no final do evento.

Nas redes sociais, elas compartilharam o vídeo de quando Montenegro e o Papa deram as mãos. A atriz disse: “Glória a Deus”. E ele respondeu: “Que o Senhor nos abençoe”.

Um perfil do Vaticano no Twitter também compartilhou o vídeo e ainda revelou que a família brasileira também esteve presente na Missa do Galo na noite de Natal deste ano.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro está com 94 anos de vida. Ela está longe das novelas desde que participou de A Dona do Pedaço, de 2019. Antes disso, ela esteve no elenco de O Outro Lado do Paraíso, de 2017. Nos últimos anos, ela está dedicada ao teatro e já encenou alguns espetáculos.