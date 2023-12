Fernanda Montenegro encontra o Papa Francisco no Vaticano

Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres, vão até o Vaticano e conseguem encontrar o Papa Francisco pessoalmente durante benção

A atriz Fernanda Montenegro viveu um momento especial nesta quarta-feira, 27, ao ficar frente a frente com o Papa Francisco. Ela e sua filha, Fernanda Torres, participaram da Audiência Geral no Vaticano e conseguiram cumprimentar o pontífice no final do evento.

Nas redes sociais, elas compartilharam o vídeo de quando Montenegro e o Papa deram as mãos. A atriz disse: “Glória a Deus”. E ele respondeu: “Que o Senhor nos abençoe”.

Um perfil do Vaticano no Twitter também compartilhou o vídeo e ainda revelou que a família brasileira também esteve presente na Missa do Galo na noite de Natal deste ano.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro está com 94 anos de vida. Ela está longe das novelas desde que participou de A Dona do Pedaço, de 2019. Antes disso, ela esteve no elenco de O Outro Lado do Paraíso, de 2017. Nos últimos anos, ela está dedicada ao teatro e já encenou alguns espetáculos.

Fernanda Montenegro encerrou contrato com a Globo em 2022

A tão consagrada atriz Fernanda Montenegro (93) se demitiu da Globo! Aos 93 anos, ela optou por não renovar seu contrato, e os 41 anos de parceria com a emissora chegaram ao fim. Após desistir de fazer novela das nove, ela preferiu sair da produtora carioca.

Fernanda teria desistido de participar da novela das nove Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco, por preferir não se comprometer com projetos de longa duração, visto que a produção duraria mais de 200 capítulos.

A atriz estreou na Globo logo no primeiro ano da emissora, em 1965, na série de teleteatro 4 no Teatro, mas só foi contratada de verdade em 1981, quando fez parte do elenco de Baila Comigo, uma novela de Manuel Carlos.

Na longa lista de projetos consagrados que participou, os maiores destaques em que ela chamou a atenção foram em novelas como Cambalacho, de 1986, Renascer, de 1993, Belíssima, de 2005, Passione, de 2010 e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Fernanda começou a ser reconhecida mundialmente pela grande atriz que é quando sua atuação em Central do Brasil, de 1998, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. E mesmo sem levar o prêmio para casa, conquistou o mundo com sua atuação no longa.