Fernanda Montenegro se demite da Globo após desistir de novela

Atriz Fernanda Montenegro desiste de novela e rompe contrato com a Rede Globo

A tão consagrada atriz Fernanda Montenegro (93) se demitiu da Globo! Aos 93 anos, ela optou por não renovar seu contrato, e os 41 anos de parceria com a emissora chegaram ao fim. Após desistir de fazer novela das nove, ela preferiu sair da produtora carioca.

Fernanda teria desistido de participar da novela das nove Terra Vermelha, escrita por Walcyr Carrasco, por preferir não se comprometer com projetos de longa duração, visto que a produção duraria mais de 200 capítulos.

Entretanto, ela pretende não se aposentar e irá continuar a atuar no cinema e nos palcos do teatro. Montenegro acabou de gravar 130 cenas para o filme Ana Vitória, de Andrucha Washington, e já integra o elenco para a produção de Walter Salles, que faz um longa a partir do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, onde ele narra a prisão e o desaparecimento de seu pai. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

A atriz estreou na Globo logo no primeiro ano da emissora, em 1965, na série de teleteatro 4 no Teatro, mas só foi contratada de verdade em 1981, quando fez parte do elenco de Baila Comigo, uma novela de Manuel Carlos.

Na longa lista de projetos consagrados que participou, os maiores destaques em que ela chamou a atenção foram em novelas como Cambalacho, de 1986, Renascer, de 1993, Belíssima, de 2005, Passione, de 2010 e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Fernanda começou a ser reconhecida mundialmente pela grande atriz que é quando sua atuação em Central do Brasil, de 1998, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. E mesmo sem levar o prêmio para casa, conquistou o mundo com sua atuação no longa.

Fernanda Montenegro teria sido substituída por Susana Vieira em próxima novela das nove, diz site

Foi divulgado que a atriz Fernanda Montenegro teria sido substituída pela atriz Susana Vieira (80) em seu papel em Terra Vermelha. Segundo o site Notícias da TV, a veterana decidiu se afastar da novela de Walcyr Carrasco para focar em trabalhos menores. A novela terá um total de 209 capítulos.

A personagem que Fernanda iria assumir era Cândida, dona do bar da cidade e que sabe da história de vida de todos na trama da próxima novela de Walcyr. A idosa Cândida ainda guarda um segredo da vilã da novela, Irene. Ainda segundo o site, o autor teria Fernanda em mente quando escreveu a personagem.