Terra e Paixão: veja a primeira foto dos protagonistas da próxima novela das 9 da Globo

Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro começa a gravar as cenas da novela Terra e Paixão, próxima história de Walcyr Carrasco na Globo

Nesta quarta-feira, 14, a TV Globo divulgou a primeira foto dos três protagonistas da próxima novela das 9, chamada Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco. Na foto, Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro apareceram lado a lado em uma foto ao ar livre. Eles vão interpretar Caio, Aline e Daniel, respectivamente.

As gravações da novela já começaram. A história é ambientada no Mato Grosso do Sul e as primeiras cenas foram feitas em fazendas nas cidades de Dourados e Deodápolis. Aline é uma personagem que quer construir um futuro melhor para a sua família. Porém, o marido dela é assassinado e ela se torna uma produtora agrícola sem saber nada sobre a função. Então, ela conhece Caio e Daniel, que são irmãos e estão em meio a uma disputa por herança da família. Os dois se apaixonam por Aline, mas não sabem que estão apaixonados pela mesma mulher.

O elenco estrelado ainda conta com Tony Ramos, Gloria Pires, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo, Tairone Vale e mais artistas.

A novela contará uma história sobre a força do amor, esperança e ambição. "A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas", disse o autor.

Então, o diretor artístico Luiz Henrique Rios também falou sobre a história. "Temos uma novela sobre uma mulher que quer construir algo para si, para os outros, para o mundo. A busca pela justiça e a construção de um futuro melhor. Ela não quer aquilo só para ela, ela quer a reparação. Por isso é uma história épica. Temos essas duas forças nesse lugar. Queremos construir um ambiente diferente, mas possível, com muita identidade, algo que o público nunca tenha visto, mas acredite que existe. Um universo com caráter de realidade, de maneira respeitosa e interessante", afirmou.