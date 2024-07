Mateus Solano cobra pagamentos por reprise de novela e Globo se pronuncia

Após canal VIVA anunciar a reprise da novela Viver a Vida, Mateus Solano cobrou pagamentos da emissora e a Rede Globo se pronunciou

Nesta quarta-feira, 3, o canal VIVA anunciou nas redes sociais a reprise da novela Viver a Vida, exibida originalmente pela Rede Globo em 2009. O folhetim começará a ser reprisado a partir do dia 22 de julho.

Porém, a novidade não deixou um membro do elenco muito feliz. Mateus Solano, que deu vida aos gêmeos Jorge e Miguel, fez questão de comentar a postagem e cobrar por seus pagamentos.

“Quanto será que o canal VIVA vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor”, escreveu ele. Tuca Andrada apoiou a atitude de Mateus. "Boa, Mateus. Post bom para ser compartilhado pelos coleguinhas de trampo", disse ele, adicionando emojis de palmas.

O último trabalho de Mateus Solano na TV foi na novela Elas Por Elas, da Rede Globo, em que ele interpretou Jonas.

Viva postou no perfil do Instagram trechos de #ViverAVida, que será reprisada a partir do dia 22. Mateus Solano fez uma cobrança pública sobre direitos autorais:



“Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes?”https://t.co/O6YSOAWL3C / Terra Notícias pic.twitter.com/LLkXwkTZ8l — eplay (@forumeplay) July 3, 2024

Pronunciamento

Após o comentário de Mateus Solano, a Rede Globo fez questão de se pronunciar por meio de um comunicado e afirmou que a emissora efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais.

“A Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, de acordo com os contratos celebrados com cada um, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual, dos quais é uma grande defensora”, afirmou o texto.

O artista está sempre lutando pelo que acha mais justo. Em recente entrevista ao Terra, Mateus comentou sobre sua preocupação com o meio ambiente. "O que eu gostaria é que as pessoas acordassem o mais rápido possível para esta realidade e faço o que está ao meu alcance para isso", disse.

Nos corredores da Globo, Solano está constantemente incentivando a emissora a adotar práticas mais sustentáveis, e até mesmo adquiriu copos retornáveis para toda equipe das novelas em que participou. "A Globo já é super alinhada com uma conduta mais sustentável: carbono zero, utiliza água de reúso nas descargas, cuida do rio e da bela natureza ao redor dos estúdios, reduziu a praticamente zero o uso de plásticos descartáveis. Até a água é em lata", disse ele.