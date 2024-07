Canabinoides podem ajudar no tratamento de doenças reumáticas? Especialista esclarece

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica qual a relação dos canabinoides no tratamento de algumas doenças reumáticas

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings esclarece qual a relação entre o uso de canabinoides no tratamento de doenças reumáticas e como esses medicamentos podem auxiliar pacientes que enfrentam dores crônicas.

Segundo o especialista, esse tipo de procedimento médico é recomendado em caso de algumas patologias que causam dor crônica como a Fibromialgia e Lombalgia Crônica. O Dr. Fabio Jennings explica como funciona a ação dos canabinoides no combate dessas dores.

"As indicações dos canabinoides extrapolam os limites das dores articulares e por isso, a reumatologia sendo uma especialidade holística, utiliza-se dos efeitos desses agentes no tratamento mais geral do paciente com dor crônica", avalia.

"O mecanismo de ação dos canabinoides nas doenças dolorosas crônicas é por meio de um sistema de sinalização que é um potente modulador da resposta ao estresse e que tem efeito analgésico [...] esses agentes, ao se ligarem aos receptores CB1 e CB2 determinam os efeitos no sistema nervoso como analgesia, controle da ansiedade, antieméticos (melhora náuseas e vômitos) e sonolência", esclarece.

FICA UM ALERTA!

Apesar do uso amplamente difundido, o Dr. Fabio Jennings faz um alerta sobre esse tipo de medicamento e reforça que as indicações para doenças reumáticas se restringem à dor crônica e ainda com poucos estudos com metodologia avançada.

O reumatologista declara que até o momento não existem estudos que demonstrem ação terapêutica dos Canabinoides nas doenças autoimunes inflamatórias, como a artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico.

"Mundialmente, os estudos com canabinoides estão avançando em várias áreas, especialmente na neurologia, psiquiatria e oncologia. Deve-se ter cautela na utilização dos canabinoides, pois apesar de serem componentes isolados purificados da cannabis, tem potencial de causar efeitos colaterais importantes no sistema nervoso central", declara.

