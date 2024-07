Ex-participante de 'Casamento às cegas' morre aos 33 anos

O neozelandês Andrew Jury ficou famoso pela participação no 'Casamento às Cegas' da Nova Zelândia e estava preso antes de morrer aos 33 anos

O ex-participante do reality show Casamento às Cegas, da Nova Zelândia, Andrew Jury, morreu aos 33 anos, na prisão, como informou o pai do rapaz, Ron Jury, ao New Zealand Hearald, nesta segunda-feira (1). Embora a causa da morte dele não tenha sido revelada pelos familiares, o jornal apontou que o pai de Andrew temia pela saúde mental do filho, que se mostrou abalada desde que ele passou a enfrentar acusações de agressão, posse de arma e danos.

"Deveria ser um sinal de alerta quando Andy deixou de comunicar com amigos e familiares", disse o pai em entrevista ao jornal neozelandês. Além disso, o Ron também apontou que o filho estava sofrendo na cadeia, já que o ambiente era um gatilho para ele, e que a família está profundamente triste, e perplexa com a perda.

O ex-reality show estava detido no Centro Correcional Mt Eden, na cidade de Auckland quando morreu. Segundo o familiar do rapaz, ele estava há poucas horas de ser julgado em uma audiência no tribunal. Além disso, uma equipe de emergência teria sido acionada para resgatá-lo, no entando, sem sucesso.

Quem é Andrew Jury?

Andrew Jury fez sua aparição no reality show Casamento às Cegas, que também tem uma versão brasileira, no ano de 2017, quando tinha 26 anos e noivou com Vicky Gleeson-Stokes, mas se separou após o fim da edição. Assim como no Brasil, a versão neozelandesa coloca pessoas aleatórias para se conhecerem com base em dados fornecidos sobre os gostos deles, como aconteceu com o ex-casal. Ainda que tenha se popularizado por lá, Andrew já criticou a produção do programa.

Através das redes sociais, alguns amigos que ele fez ao longo do programa também se comoveram e fizeram uma publicação em conjunto para anunciar a perda do rapaz: "É com os corações mais pesados que nos unimos para anunciar o falecimento de Andrew. Tivemos o prazer de filmar e participar em um espetácuo que nos deixa ligados para o resto da vida. Apesar dos conflitos, Andrew sempre foi amigável e animado ao longo de nossa experiência", escreveram os ex-participantes Brett e Angel Renall e Benjamin Blackwell.