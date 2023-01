Casamento às Cegas: Confira o perfil de cada participante nas redes sociais

O reality show teve sua estreia na última quarta-feira (28) e os participantes conquistam seguidores novos a cada dia

O "Casamento às Cegas Brasil" ganhou uma segunda temporada na última quarta-feira, 28 de dezembro. O programa será lançado em três partes e apenas quatro episódios já estão disponíveis na Netflix. No reality apresentado por Camila Queiroz (29) e Klebber Toledo (36). os participantes são confinados e podem encontrar seu futuro amor em cabines, sem verem os pretendentes. O programa já criou polêmicas nas redes sociais e os participantes conquistam mais seguidores a cada dia. O perfil com mais seguidores é o de Vanessa Carvalho (32), com 174 mil seguidores até então.

A psicóloga e empresária do agronegócio já tinha avisado que se precisasse brigar pelo mesmo homem que alguma amiga, iria com tudo. Ela declarou que já foi traída e deu o troco. Hoje é a participante mais seguida do elenco, com 174 mil apenas no Instagram. No reality ela ficou noiva de Tiago Chapola (35), após disputá-lo com Antonia Andrade, conhecida nas redes sociais como Nina.

Maíra Bullos (31) é mãe solo e diz que ama namorar, mas não consegue passar do segundo encontro. É carioca e acredita que os homens pensam que ela esteja em busca de um pai para seu filho. Ela ficou noiva de Guilherme Martins (29), com quem teve várias discussões, apesar da conexão evidente entre o casal.

Verônica Brito (31) é modelo e viveu um relacionamento abusivo recentemente. Ela declarou que gosta de ir a um barzinho para sambar e tem atração por homens pretos. Ela já teve três relacionamentos sérios e no reality se apaixonou por Will Domiêncio (26). A empresária é seguida por 41,4 mil pessoas no Instagram.

Thamara Térez (30) já foi noiva e descobriu diversas traições um pouco antes do casamento. A advogada declarou que está cansada de ficar noiva e quer casar. Em busca de um companheiro fiel, ela foi para o reality show e se apaixonou por Alisson Hentges (27). Thamara tem 20,5 mil seguidores no seu perfil do Instagram.

Flávia Queiroz (28) disse que é insegura com sua aparência física e teve seu primeiro relacionamento aos 24 anos. Ela é cristã e acredita que seu futuro marido aparecerá por meio da providência divina. A enfermeira ficou noiva de Robert Richard (29) no Casamento às Cegas. Nas redes sociais ela tem 10,8 mil seguidores.

O gaúcho Alisson Hentges está solteiro desde 2020. O administrador de produção se considera tranquilo e entrou no reality em busca de alguém para "somar" na sua vida. Ao conquistar Thamara, ele se tornou o homem com mais seguidores no Instagram, somando 22,8 mil.

Will Domiêncio é o segundo homem mais seguido da edição, com 18,7 mil no Instagram. Ele declarou uma preferência por se relacionar com mulheres pretas. O auxiliar contábil se mostrou decidido logo no início do programa em conquistar o coração de Verônica, a única que chamou sua atenção.

Tiago Chapola mora em São Paulo e está solteiro há mais de um ano. O representante comercial foi para o reality com a intenção de encontrar uma mulher ambiciosa para compartilhar a vida. Ele foi o foco de um triângulo amoroso entre Vanessa e Antonia, ficando noivo da primeira. Ele soma 15,1 mil seguidores no Instagram.

Guilherme Martins trabalhar como controlador de tráfego aéreo e teve sua criação em uma família evangélica. Ele está solteiro há quatro anos e por acreditar que esse é o momento perfeito para encontrar seu par, decidiu participar do Casamento às Cegas. O capixaba tem 11,2 mil seguidores nas redes sociais.

Robert Richard é personal trainer e foi criado pela mãe e por sua irmã mais velha, pois seu pai morreu pouco antes dele nascer. Entrou no reality em busca de uma companheira que entenda sua rotina e seu trabalho. No Casamento às Cegas ele se apaixonou por Flávia e conta com 7.919 seguidores no Instagram.