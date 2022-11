‘Casamento às Cegas Brasil’, com Camila Queiroz e Klebber Toledo, ganha segunda temporada e já tem data de estreia

‘Casamento às Cegas Brasil’, reality apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, ganha nova temporada e Netflix anuncia data de estreia

CARAS digital Publicado em 16/11/2022, às 14h40

Após o grande sucesso da primeira temporada, a Netflix anunciou nesta quarta-feira, dia 16, a data de estreia da segunda temporada do reality ‘Casamento às Cegas Brasil’. O programa será lançado em três partes e os novos episódios chegam à plataforma no dia 28 de dezembro.

Os apresentadores e casal de milhões, Camila Queiroz (29) e Klebber Toledo (36), seguem no comando do reality. Inspirado em uma versão norte-americana, o programa reúne diversas pessoas que se juntam para conhecer, em uma semana, o amor de suas vidas. O detalhe principal é que essas pessoas não se olham, até o momento do esperado “sim”. Após o aceite do pedido de casamento, os casais podem partir para o casamento e então decidirem se vão realmente se casar ou não.

‘Casamento às Cegas Brasil’ forma casais para a vida real?

O reality é um grande experimento amoroso, que pode dar muito certo ou muito errado. Durante a primeira temporada alguns casais se formaram, mas apenas poucos permaneceram juntos na vida real. A influenciadora digital Nanda Terra e o arquiteto Mackdavid, se conheceram dentro do programa, mas não chegaram a formar um casal durante o reality. Ela escolheu ficar noiva de outro participante, o Thiago, mas o relacionamento não durou muito tempo. No reencontro do reality show, ela revelou que rompeu com o rapaz e foi pedida em namoro por Mackdavid. Eles estão juntos e já tiveram até um bebê, o pequeno Ben.

Já Luana Braga e Lissio Fiod escolheram concretizar o romance dentro do programa e disseram o valioso “sim” durante a experiência. O casal permaneceu junto por quase dois anos, até que no início do mês de novembro, anunciaram o término do relacionamento.