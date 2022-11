Único casal que ficou junto após o reality 'Casamento às Cegas Brasil' anuncia separação

Luana Braga e Lissio Fiod, participantes do reality 'Casamento às Cegas Brasil', anunciam separação após quase dois anos juntos

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 15h16 - Atualizado às 15h17

Nesta terça-feira, dia 01, Luana Braga (34) e Lissio Fiod (35), participantes do reality ‘Casamento às Cegas’, da Netflix, anunciaram o fim do casamento de quase dois anos. O anúncio veio através de um vídeo publicado nas redes sociais do casal, acompanhado de um texto na legenda da publicação. O casal, claramente emocionado, explicou para os seguidores que já estavam vivenciando uma crise na relação há algum tempo, mas que o ponto final definitivo só veio nesse momento.

“A gente sente que tem responsabilidade afetiva com vocês, e fruto do nosso sumiço, a gente pode dizer que estamos tentando há muito tempo. Como todo casal, somos um casal real em todos os problemas. Em tudo, somos um casal real. Mas nem tudo são maravilhas, como parece, às vezes. E nossas diferenças começaram a falar muito alto", disse Lissio, que também salientou que existe amor entre ambas as partes: “A gente se ama muito, muito, muito. Por isso que é difícil, é doloroso, é complexo pra gente. Já choramos um monte antes de gravar esse vídeo. Mas sim, a gente vai se separar. Com toda a certeza, seguiremos nos amando por muito tempo. Talvez depois esse sentimento se transforme em outra coisa, mas o amor existe.”

“É uma pessoa que eu vou amar para sempre, um cara que eu admiro bastante. Eu quero que ele seja muito feliz, na vida dele e em tudo, porque ele sabe que eu vou estar aqui para o que ele precisar. E eu sei que eu vou poder contar com ele”, disse Luana, antes de cair no choro e abraçar Lissio.

Na legenda da publicação, demonstram toda a gratidão pelo experimento amoroso feito pela Netflix e deixam claro que o casamento, apesar de ter começado dentro de um reality, foi muito real. “Aqui se encerra o nosso experimento. Obrigada Netflix! Conseguimos por quase 2 anos, e muitos momentos inesquecíveis que só a gente sabe (porque assim é mais especial). NÃO foi uma novela, NÃO somos personagens, NÃO temos contrato de publicidade de casal e NÃO temos responsabilidade por expectativas criadas por muitos, mas temos um carinho imenso por quem torceu verdadeiramente por nós e , por isso, estamos comunicando o nosso AGORA. Não é obrigação, e sim, um gesto de carinho nosso com todos vocês.”