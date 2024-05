Marido de Nadja Haddad desabafa sobre morte do filho recém-nascido: ‘Dor'

Marido de Nadja Haddad falou sobre a dor de perder o filho recém-nascido: ‘Nunca imaginei que assinaria o óbito do meu filho’

Marido de Nadja Haddad, o político Danilo Joan fez um desabafo nas redes sociais sobre a morte do filho Antônio, que faleceu no último final de semana após nascer prematuro. O bebê ficou por cerca de duas semanas na UTI Neonatal, mas não resistiu. O irmão gêmeo dele, José, segue lutando sob os cuidados dos médicos.

Em um post nas redes sociais, Danilo falou sobre a força da esposa para superar os desafios da vida e a dor de perder um filho. "Três anos tentando ser mãe, 38 dias deitada, 20 deles sem poder levantar para ir ao banheiro… orando, buscando e tendo a certeza de que este Dia das Mães eu estaria radiante por você e por nós! Mas nossos planos nem sempre são os de Deus, ontem nosso Antônio virou um anjo!", disse ele.

E completou: "Muitas vezes não entendemos os planos de Deus, mas para quem tem fé e é fruto de milagre como eu e minha esposa, decidimos confiar! Posso te dizer que em 16 dias você foi a melhor mãe do mundo que o Antônio poderia ter… só Deus sabe o que passamos e ainda estamos passando! A sua intuição de mãe desde um ultrassom até a madrugada que viramos orando ao lado dele, quando te chamei para ir descansar às 7:00 da manhã, você disse “se sairmos, ele vai embora”… e foi assim que Deus quis! Hoje eu posso dizer o que é o AMOR, de um marido que honra a sua esposa e de um Homem que tem o prazer de ver nascer o seu filho! Hoje eu também sei o que é a DOR, nunca imaginei que assinaria o óbito do meu filho! Nem a todos que nos desejam o mal, eu desejo passem por isso um dia! Orem pelo nosso José!".

Nadja Haddad deu a notícia sobre a morte do filho

A apresentadora do SBT Nadja Haddad usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os seguidores uma notícia triste sobre um de seus filhos gêmeos, frutos de seu casamento com o político Danilo Joan. Antonio e José nasceram de parto prematuro no fim de abril e seguiram direto para a UTI neonatal de uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Nadja contou que Antonio não resistiu e acabou falecendo. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", iniciou ela na legenda.

"Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar…", completou Nadja Haddad.