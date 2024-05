Nadja Haddad lamenta morte de um dos filhos gêmeos: 'Deus o recolheu'

Mãe dos gêmeos Antonio e José, Nadja Haddad informou que um dos bebês não resistiu; apresentadora do SBT deu à luz prematuramente em abril

A apresentadora do SBT Nadja Haddad usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os seguidores uma notícia triste sobre um de seus filhos gêmeos, frutos de seu casamento com o político Danilo Joan. Antonio e José nasceram de parto prematuro no fim de abril e seguiram direto para a UTI neonatal de uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Nadja contou que Antonio não resistiu e acabou falecendo. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", iniciou ela na legenda.

"Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar…", completou Nadja Haddad.

Amiga pessoal da apresentadora, Chris Flores deixou uma mensagem de apoio à família neste momento de dor. "Amiga querida, meus sentimentos e todo meu amor a vc e ao @danilojoan, estamos aqui em orações por vcs, que o Senhor cubra de bençãos sua família, que Maria acolha seu Antônio em seus braços e cuide dessa pequena alma tão amada. Muito amor no coração de vcs", escreveu ela.

O nascimento dos bebês

Neste domingo, 28, Nadja Haddad anunciou o nascimento dos filhos, José e Antonio. Os meninos, frutos de seu casamento com Danilo Joan, vieram ao mundo no dia 25 de abril, e por serem prematuros, estão na UTI neonatal.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor", disse a apresentadora no começo do texto.

"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé", completou ela.