Fabiana Justus revela como está a libido durante tratamento de leucemia

Fabiana Justus aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas nos fãs e contou como está sua libido durante o tratamento de leucemia

Em janeiro deste ano, Fabiana Justusrecebeu o difícil diagnóstico de leucemia. Logo, a famosa iniciou o tratamento e passou por um transplante de medula óssea em março. Agora, a empresária está fazendo o tratamento de manutenção e a doença já está em remissão.

Nesta segunda-feira, 1º de julho, enquanto estava no hospital para tomar o medicamento de manutenção, Fabi decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs. Uma internauta quis saber como anda a libido da famosa nesse processo.

Fabiana revelou que, realmente, a libido anda "sumida", mas que ela faz o tratamento com uma médica especialista. "Amiga, eu saí de um puerpério direto para uma leucemia... a libido esqueceu meu endereço faz um tempinho. Mas tudo se resolve e eu tenho uma ginecologista especialista em transplante e pós transplante cuidando de mim", disse ela, mostrando muito bom-humor.

Momentos de tristeza

Apesar de sempre parecer com bom-humor e levando a situação com muita leveza, Fabiana Justus revelou que também enfrenta momentos difíceis. "Eu realmente não estou doente, estou em remissão. Mesmo quando eu estava, eu não gosto de ficar mostrando essa parte. Isso não quer dizer que tudo foi maravilhoso, muito pelo contrário, sempre foi muito difícil, nada é fácil. Mas eu prefiro vir aqui mostrar um lado positivo, trazer esperança, porque eu sei que estou falando com muita gente que pode se inspirar. Isso é muito mais produtivo do que ficar sofrendo. Nunca escondi que foi difícil, que eu sofro, que choro. Mas eu também não fico mostrando essas partes porque acho que isso não é produtivo e não vai trazer nada de bom", disse ela.

Em seguida, a famosa contou que enfrenta muitas crises de choro. "Tenho vários momentos de tristeza e crises de choro. Nessas horas conto com as pessoas que eu amo, meu marido, meus pais, família e amigos mais próximos. Desabafe, chore e conte com as pessoas que você ama para te levantarem quando você precisar. Ninguém consegue (e nem deve) ser forte o tempo todo", garantiu.