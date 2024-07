Baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem quadro de saúde atualizado

Vocalista do Ultraje a Rigor falou sobre a nova cirurgia que Mingau realizará em breve; baixista da banda foi baleado na cabeça em 2023

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, do Ultraje a Rigor, teve seu quadro de saúde atualizado nesta quarta-feira, 3, através do cantor Roger Moreira, seu amigo pessoal e vocalista da banda. O músico foi baleado na cabeça em setembro do ano passado e, desde então, segue em recuperação.

Durante participação no programa 'Pânico', Roger falou sobre o novo procedimento cirúrgico que Mingau realizará em breve. A intervenção já havia sido revelada anteriormente por Isabella Aglio, filha do baixista.

De acordo com o vocalista do grupo, a cranioplastia deverá ajudá-lo na recuperação. "Ele está bem de saúde e, no dia 13, vai colocar uma prótese, pois ainda está com a cabeça afundada. Vão colocar uma prótese no crânio dele e isso deve ajudá-lo a se recuperar…", explicou Roger Moreira.

"No momento, ele não pode nem se mexer direito porque ele está com algo como se fosse um moleira de bebê. Tá um 'fundo'", completou o cantor. Em seguida, ele explicou que não é possível saber se Mingau está ciente de tudo o que está acontecendo, uma vez que ele ainda não consegue falar.

"Foram várias cirurgias para retirar os cacos do cérebro. Mas, no momento, ele tá com a traqueostomia e, por isso, não consegue falar. A gente não sabe se ele fala ou não, não sabemos se ele entende ou não… Ele reage, dá risadas, chora. Mas ele só mexe a cabeça. Então, a gente espera que, depois de colocarem a prótese no crânio, ele possa fazer mais fisioterapia. No geral, a gente não sabe… Ele tá vivo, bem de saúde e tal, mas com a traqueostomia e com um buraco no crânio. Está meio ruim lá. Tá parado", finalizou o amigo de Mingau.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @juntospelomingau

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça durante uma ação de criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Ele estava em um carro com um amigo quando eles foram atacados. Mingau foi atingido e perdeu o controle do carro, que bateu no portão de uma casa.

Por causa do ferimento, Mingau passou por uma cirurgia de emergência na cabeça. Logo depois, ele também fez outro procedimento cirúrgico para diminuir a pressão no crânio e também uma traqueostomia.