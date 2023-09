Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, chora ao falar sobre quadro do pai: "Delicado"

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na noite deste sábado, 2, em Paraty, no Rio de Janeiro

Na tarde deste domingo, 3, Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, de 56 anos, usou as redes sociais para falar sobre o quadro de saúde do pai. O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça noite deste último domingo, 2, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Ao se pronunciar nos Stories do Instagram, a jovem contou que o pai foi transferido para um hospital de São Paulo, e aproveitou para pedir que os seguidores e fãs do artista orem para que ocorra tudo bem na cirurgia dele.

"Oi, gente, eu vim fazer um pronunciamento geral aqui porque tem muita gente me ligando e mandando mensagem e eu não consigo responder, nem tenho cabeça pra isso", começou ela. "Como a maioria já sabe, meu pai foi baleado na cabeça ontem em Paraty. Na hora que soubemos, eu e minha fomos para lá e foram horas e horas de tentar esse trâmite, essa burocracia de trazer ele para São Paulo", continuou.

Depois, Isabella contou que o pai foi transferido de hospital. "Conseguimos trazer agora à tarde em uma UTI aérea. Então agora ele já tá no hospital qualificado, com uma equipe qualificada, neurocirurgião. Enfim, ele tá sendo muito bem atendido. Mas gente, o estado é delicado, né?", lamentou.

Ela completou o vídeo pedindo oração para a recuperação de Mingau. "O estado é delicado. Eu queria pedir para vocês: orem pelo meu pai, por favor. Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. Não sei. Só rezem e orem pelo meu pai, independente do que vocês acreditam", finalizou.

Isabella pede orações pelo pai - Reprodução/Instagram

Vocalista do Ultraje a Rigor fala sobre a internação do amigo

Após a notícia de que Mingau foi baleado, o vocalista do Ultraje a Rigor, Roger Moreira, falou sobre a internação do amigo em um post nas redes sociais para pedir a indicação de um neurocirurgião para atender o baixista.

"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!", disse ele. Logo depois, ele agradeceu. "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado", afirmou.