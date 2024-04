Filha de Mingau vive com apoio do SBT e do 'Ultraje a Rigor' após atentado

Filha de Mingau, Isabella Aglio revela auxílio financeiro e vaquinhas online para cobrir despesas médicas do pai e desabafa sobre ataques

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, participou do programa 'Chega Mais' na última quarta-feira, 3, para atualizar sobre o estado do baixista do 'Ultraje a Rigor'. Além de compartilhar detalhes da nova cirurgia do pai, ela também revelou que está contando com o apoio do SBT, da banda e de fãs para custear os tratamentos médicos.

Durante sua participação no programa, Isabella revelou que ela e sua mãe, Annamaria Aglio, que foi casada com o músico por 20 anos antes do atentado, decidiram deixar seus trabalhos para se dedicar exclusivamente ao tratamento de Mingau. Agora, graças ao apoio financeiro, elas conseguem pagar as cirurgias e também manter a família.

"Eu e minha mãe estamos à frente de tudo. Ela parou a vida dela para me ajudar. Sou filha única e tenho que cuidar da vida dele. Vivemos com dificuldades, mas eu trabalho também, sou influenciadora. Dei uma pausa porque é difícil e estamos recebendo auxílio do SBT, que ajuda muito”, disse a herdeira do baixista, que conta com mais de 120 mil seguidores no Instagram.

Inclusive, Isabella explicou que além de receber auxílio da emissora, também tem apoio da banda, que realiza alguns shows beneficentes. Mas como as cirurgias têm valores altos, ela também abriu vaquinhas online, e foi duramente criticada por isso: “Acharam que eu estava me aproveitando. Perguntaram 'nossa, ele está na TV, por que você está fazendo isso?'", iniciou.

“Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. Ele está com a traqueostomia ainda. É um tratamento multidisciplinar”, disse Isabella, que afirmou que já gastou R$ 325 mil em despesas médicas e cirurgias do pai. Além disso, ela contou que deve dobrar o valor para custear uma nova operação futuramente.

"Com esse valor arrecadado, nós conseguimos pagar as duas cirurgias e estamos sem dívidas, mas ele ainda está internado e fará outra cirurgia muito em breve. Ele fará uma cranioplastia, porque ele perdeu uma parte do crânio, não deu para salvar após o tiro. Então ele precisará colocar essa prótese não apenas por estética, mas para proteger”, contou.

Por fim, Isabella, que ainda revelou como o pai está atualmente: "Ele está no hospital, sem previsão de alta. Passou quatro meses na UTI, depois foi para uma clínica de reabilitação, mas teve um problema gastrointestinal lá, uma infecção. Desde o dia 2 de fevereiro ele precisou voltar para o o hospital. Está na UTI, mas por precaução”, ela concluiu.

O que aconteceu com Mingau?

Em setembro do ano passado, o baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, ele foi transferido para um hospital em São Paulo e passou por inúmeras cirurgias, além de ficar quatro meses internado. Em fevereiro, ele retornou para a Unidade de Terapia Intensiva e deve passar por uma nova cirurgia.