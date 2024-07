Bianca Rinaldi relembra ajuda de Xuxa após assédio de astro internacional: "Me defendeu"

Ex-paquita, a atriz Bianca Rinaldi recordou assédio de astro internacional da comédia e como Xuxa a defendeu do episódio; confira

No último dia 26, Bianca Rinaldi relembrou seus dias de paquita no podcast Pod, Não Pod ou Depende, atração que comanda ao lado do enteado, o psicólogo Guga Menga. Durante o episódio, a atriz relatou que foi alvo de assédio do ator Jerry Lewis (1926-2017) no início dos anos 1990, e foi defendida por Xuxa.

"Fomos para Nova York acompanhar a Xuxa em uma edição do Prêmio Emmy. Aí, o Jerry Lewis estava no corredor acompanhado por mais umas outras pessoas. A gente estava andando e, de repente, a Xuxa parou e começou a falar em inglês. Só via a Xuxa assim [gesticulando]. Perguntei: 'O que houve?'. Ela respondeu: 'Ele estava olhando para a sua bunda. Pô, uma menina! Fui falar com ele para não ficar olhando'", contou Bianca.

Apesar da situação desconfortável, ela confessou que ficado admirada e tranquila após a atitude de Xuxa. "Dei uma travadinha e fiquei meio sem graça na hora, mas feliz por ter alguém que estava olhando pra mim e me defendeu. Um menino não passaria por essa situação", opinou.

Vale lembrar que Bianca Rinaldi integrou o time de paquitas entre os anis 1990 e 1995 e era conhecida como Xiquita Bibi. Após o trabalho com a loira, ela focou na carreira de atriz, conquistando suas primeiras oportunidades de destaque em Malhação, em 1997, quando interpretou a ginasta Úrsula, e em Chiquititas, em 1998, vivendo a vilã Andréia.

Confira o relato na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca e Guga (@podnaopodoudepende)

