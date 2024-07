Fernanda Vasconcellos encanta ao exibir detalhes de festa de aniversário do filho

Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores ao mostrar como foi a festa de aniversário de dois anos do filho com Cássio Reis

No último domingo, 30, Fernanda Vasconcellos encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes da festa de aniversário de seu filho com o ator Cássio Reis, o pequeno Romeo, que acaba de completar seus dois anos aninhos. Em suas redes sociais, a atriz dividiu alguns dos momentos mais especiais e também mostrou a decoração da celebração.

Através dos stories do Instagram, Fernanda mostrou que ela e o marido organizaram uma celebração intimista, porém luxuosa, para o filho. O tema da festinha foi inspirado nos gostos do menino, que adora animais e caminhões, com toda a decoração contendo os elementos em tons de azul, verde e branco, incluindo o bolo e a mesa de doces.

Além disso, os pais contrataram um pula-pula cheio de balões e uma bolha de bexigas para divertir os pequenos. Fernanda também compartilhou que eles montaram uma mini brinquedoteca para que todos os convidados pudessem aproveitar ao máximo ao lado do aniversariante, que apareceu se divertindo entre os registros.

Por fim, a atriz compartilhou o momento em que aparece cantando parabéns e assoprando as velinhas ao lado do menino: “Viva Romeo”. Vale lembrar que, na verdade, o pequeno fez aniversário na última sexta-feira, 28, mas recebeu homenagens especiais dos pais, que não deixaram a data passar em branco antes da festinha.

Através de seu perfil no Instagram, Cássio compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos desde o nascimento até os dias atuais de seu filho. Nas imagens, eles são vistos brincando e curtindo momentos em família ao lado da mãe do pequeno. Na legenda, o ator falou sobre a transformação que o filho gerou em sua vida.

“Viva você amorzão! E a gente vive você intensamente em cada momento, todos os dias, em toda nova descoberta. Te amamos enlouquecidamente. 2 anos de Romeo! Amém!”, escreveu o ator. Em seu perfil, Fernanda também compartilhou alguns cliques ao lado do herdeiro e se declarou para o menino, que é fruto de seu relacionamento de quase uma década com o ator.

