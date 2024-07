'Quando o Chrystian chegava não tinha tristeza', diz Sérgio Reis

Em entrevista à CARAS Brasil, Sérgio Reis lamenta a morte do amigo, Chrystian, e recorda último encontro com o cantor sertanejo

Amigo de longa data de Chrystian, da dupla com Ralf, o cantor Sérgio Reis lamenta a partida do músico aos 67 anos. Para o artista, além do legado que ele deixa no sertanejo, sua alegria também fará falta para os fãs e pessoas que o conheciam.

"O Chrystian é um artista completo. Dublava, falava bem, cantava bem em inglês que, aliás, ele se destacou assim. Fora o mais importante, era a alegria que ele tinha. Quando o Chrystian chegava não tinha tristeza", destaca Reis, em entrevista à CARAS Brasil.

Os dois estiveram juntos poucos dias antes da morte do artista por choque séptico em 19 de junho. No dia 17, Sérgio, Chrystian e o cantor Renato Teixeira (79) gravaram uma participação no The Noite (SBT), comandado por Danilo Gentili (44). Semanas antes, os dois estiveram juntos no Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel (46).

"[Na segunda-feira] gravamos o programa, foi alegre, cantamos juntos. Na quarta-feira, ele faleceu. Foram só dois, três dias e depois não falamos mais, infelizmente", lamenta o sertanejo. Chrystian estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal por complicações de um rim policístico.

"Ele está fazendo muita, muita falta mesmo. Ele foi muito importante para a música sertaneja e para o povo brasileiro que tem adoração por ele, graças à Deus. Que ele descanse em paz", completou o artista, que também homenageou o amigo em seu perfil do Instagram. "Hoje não estou sorrindo como nesta foto. Só chorando de tristeza. Você já está fazendo falta, amigo Chrystian."

A informação da morte de Chrystian foi confirmada por sua equipe, através de um comunicado compartilhado no Instagram. O artista deixou sua esposa, Key Vieira, e dois filhos, João e Lia Vieira. Ele foi velado em 20 de junho, em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista.

CONFIRA FOTOS DO ÚLTIMO ENCONTRO DE SÉRGIO REIS COM CHRYSTIAN, DA DUPLA COM RALF: