Chay Suede abre álbum de fotos da sua festa de 32 anos

Neste domingo, 30, Chay Suede compartilhou em suas redes sociais o álbum de fotos da sua festa com direito a beijão em Laura Neiva

Chay Suede completou 32 anos no último domingo, 30, e reuniu familiares e amigos para celebrar a data. Em seus stories do Instagram, compartilhou alguns momentos da festa por meio de imagens em preto e branco.

Nos cliques, vemos momentos do ator com sua companheira Laura Neiva, com quem tem dois filhos, Maria, de quatro anos, e José, de dois. O ator também compartilhou cliques ao lado de amigos e brincando em um touro mecanico.

O casal trocou olhares apaixonados, beijos e curtiu muito na companhia dos filhos. Chay, inclusive, segura uma bebida com uma vela tipo "vulcão" que traz o efeito de que a garrafa parece piscar e solta a voz em outros momentos. É legal ressaltar que a familia usando trajes bem no estilo de festa junina. Vale lembrar também que a atriz está grávida do terceiro filho do casal. O anúncio foi feito no final de maio.

Atualmente, o ator se prepara para viver Mavi em Mania de Você, próxima novela das 21h da Rede Globo. Já Laura Neiva interpretou Luciana no filme Maria Antônia: A Batalha dos Estudantes, lançado em 2021.

Laura Neiva resgata primeira foto com Chay Suede e se declara

Laura Neiva decidiu fazer um gesto fofo para seu marido, o também ator Chay Suede, em celebração do Dia dos Namorados. Nesta quarta-feira, 12, a artista resgatou a primeira foto que tirou com seu amado e fez questão de se declarar com um lindo texto.

Em seu perfil oficial do Instagram, Laura compartilhou um clique onde os dois apareceram com os rosto juntinhos enquanto estavam deitados na cama. O casal posou com um sorrisinho no rosto e esbanjou fofura ao aparecerem bem mais novos para a câmera.

Na legenda, a atriz se declarou para Chay. "Nossa primeira foto juntos, feliz dia dos namorados para sempre. Quase 10 anos atrás, olha tudo o que construímos, muito orgulho de nós, muito orgulho de toda nossa história, nossa família. Te amo demais, meu bebezinho", escreveu Laura. Nos comentários, Chay retribuiu o carinho e disparou: "Te amo tanto".