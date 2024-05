Passagem de Davi no Rio Grande do Sul divide internautas e gera polêmicas

A passagem de Davi no RS dividiu opiniões. Internautas questionaram algumas atitudes do brother durante trabalho voluntário na região

Davi Brito (21), o campeão do BBB 24, faz parte da lista dos famosos que resolveram arregaçar as mangas, literalmente, e ajudar pessoalmente as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Apesar de sua atitude nobre, durante passagem pelo RS, o ex-motorista de aplicativo divide internautas e gera polêmicas. Entenda.

Envolvido em uma série de episódios conturbados desde o fim do BBB24. Dessa vez, não seria diferente. Mesmo ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Davi está sendo criticado por parte dos internautas.

Tudo começou quando o campeão do BBB 24 chegou no estado. Ao se encontrar com uma fã, ele questionou: Cadê o Matteus (ex-BBB)?. A fala dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns especularam que esse foi uma espécie de ataque ao gaúcho."Esse tipo de atitude aqui é bem chata e desnecessária. Quer ajudar? Ajude. Não precisa ficar cutucando ninguém", opinou um perfil nas redes sociais.

"Minha nossa!!! Ainda pensei que fosse outra pessoa a falar isso. Que falta de caráter, ele só foi para se promover, para limpar a imagem", disse uma internauta.

Por outro lado, usuários do X, antigo Twitter, saíram em defesa do ex-BBB: "O Davi continua o mesmo garoto de sempre, o sucesso não subiu na cabeça! Milionário poderia estar no conforto da sua casa, mas está ajudando o próximo", escreveu outro. "O Davi está fazendo o bem sem olhar a quem, como sempre fez dentro e fora da casa, mesmo antes de entrar no BBB", declarou uma terceira pessoa.

COMPROU BRIGA

A ex-BBB Ana Paula Renault (42) questionou a iniciativa de Davi de ir para o Rio Grande do Sul para se tornar voluntário e de pedir doações em sua conta-corrente para comprar águas. Em um comentário, a jornalista, que foi expulsa da edição do BBB 16, deu sua opinião.

Segundo a loira, o baiano estaria dando informações desencontradas sobre sua decisão. Ana Paula Renault ainda falou sobre ele dar seu próprio PIX para receber o dinheiro e sem prestar contas. Após alguns questionamentos sobre isso, Davi colocou alguns prints em seus stories sobre o dinheiro arrecadado.

NÃO PEGOU BEM

Davi foi chamado de insensível e inconveniente ao abrir uma transmissão ao vivo diante do período trágico enfrentado pelo homem. O ex-motorista de aplicativo compartilhou algumas fotos sorridente em meio ao desastre climático. Nas redes sociais, internautas reagiram:

“Quem ajuda de verdade não tem tempo de ficar abrindo live”, falou uma. “Bacana ele estar ajudando, mas as pessoas estão traumatizadas e frustradas, a situação é delicada e precisa ser tratado com sensibilidade, não precisa forçar para aparecer”, disse outra. “Até agora não vi ele se mover nos barcos e resgatar nada nem ninguém. Só live e agora reportagem? Nunca me enganou”, disparou uma terceira.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE DAVI