Vidente revela que previu a morte da deputada Amália Barros

Vidente Chaline Grazik faz post nas redes sociais para dizer que previu a morte da deputada federal Amália Barros

A vidente Chaline Grazik surpreendeu seus seguidores ao contar que uma previsão se realizou. Ela contou que previu a morte da deputada federal Amália Barros.

Em um post nas redes sociais, ela disse: “Previsão da live! Mulher com A… Que via em cima de um púlpito! Meu Deus”.

A deputada federal Amália Barros faleceu aos 39 anos de idade no dia 11 de maio de 2024. A morte dela aconteceu durante a internação em um hospital de São Paulo para tratar problemas no fígado. Ela passou por uma cirurgia na semana passada para drenar as vias biliares e iria realizar um novo procedimento no dia 11.

Ela ficou conhecida por ter criado um instituto que faz campanhas de doação de prótese ocular e lente escleral para pessoas de baixa renda.

Quem foi Amália Barros?

A equipe de Amália Barros fez um post nas redes sociais com um texto sobre a trajetória de vida dela. Confira abaixo:

"Amalia Scudeler de Barros Santos nasceu em 22 de março de 1985, na cidade paulista de Mogi Mirim. Formada em jornalismo, ela transformou em luta um drama pessoal. Aos 20 anos de idade, Amália perdeu a visão do olho esquerdo por conta de uma infecção, a toxoplasmose. Após passar por 15 cirurgias, ela teve, em 2016, que remover o olho e passar a usar uma prótese ocular. Em 2021, Amália lançou o livro “Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”, contando sua história, fundou o Instituto Amália Barros, rebatizado posteriormente como Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular. Por meio dele, a deputada federal realizou diversas campanhas de arrecadação de recursos e doações de próteses oculares e lentes esclerais, beneficiando milhares de pessoas", informaram.

E completaram: "Além disso, ela se dedicou à aprovação da Lei. 14.126/2021, que classificou a visão monocular como deficiência sensorial e deu às pessoas com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência. Filiada ao Partido Liberal (PL), a jornalista foi eleita deputada federal por Mato Grosso, em 2022, recebendo mais de 70 mil votos, aproximadamente 5% dos votos do estado. Na Câmara, ela passou a integrar as comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher e da Educação, entre outras".