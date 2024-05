Modelo que estaria grávida de Neymar Jr exibe o rosto da filha no ultrassom

A modelo Amanda Kimberlly, que estaria grávida de uma filha com Neymar Jr, exibiu novas imagens do ultrassom e presente que ganhou de Rafaella Santos

A modelo Amanda Kimberlly, que estaria grávida de uma filha com Neymar Jr, surpreendeu ao mostrar mais um detalhe de sua gravidez. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma imagem do rosto da filha durante um exame de ultrassom.

A imagem foi compartilhada por ela no último domingo, 13, em celebração ao Dia das Mães. Amanda está grávida de uma menina, que receberá o nome de Helena.

Além disso, a modelo também exibiu um presente que ganhou de Rafaella Santos, que é a irmã de Neymar Jr. Ela enviou um quadro com o nome da criança para a amiga.

Vale lembrar que Amanda Kimberlly vive uma gravidez tranquila e longe dos holofotes. O colunista Leo Dias contou que Neymar Jr já se colocou à disposição para fazer o teste DNA para reconhecer a paternidade da criança. Porém, o atleta ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e de Mavie, de 5 meses.

Irmã de Neymar Jr deixa recado em foto de Kimberlly

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos agitou as redes sociais ao deixar um comentário em um post da modelo Amanda Kimberlly. Isso porque Kimberlly estaria grávida da terceira filha do jogador de futebol, mas a gravidez estaria sendo levada em sigilo e sem confirmação oficial dos envolvidos.

Nesta semana, Kimberlly mostrou fotos que fez em uma praia e recebeu um comentário inesperado de Rafaella. A irmã do atleta reagiu ao post da amiga e escreveu: “Meu bebê”. Os internautas viram o comentário dela como uma suposta interação sobre a gravidez.