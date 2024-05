Viih Tube mostra reação emocionante ao descobrir sexo do filho caçula

Após descobrir o sexo do segundo filho com Eliezer, Viih Tube compartilhou um novo vídeo mostrando a reação do casal durante a revelação

Dia de muita emoção na família de Viih Tube! Além de comemorar o Dia das Mães com a pequena Lua, de 1 ano, a influenciadora descobriu neste domingo, 12, que seu segundo filho com Eliezer é um menino.

O casal realizou um chá revelação diretamente de um buffet luxuoso em São Paulo e compartilhou o momento especial com os fãs através de uma live no YouTube. Momentos depois, em suas redes sociais, Viih publicou um novo vídeo mostrando a reação dos papais durante a descoberta do sexo do bebê.

Para aumentar ainda mais o suspense, Viih Tube e Eliezer entraram vendados em uma bolha, acompanhados somente da primogênita. Após a contagem regressiva dos convidados, diversos confetes azuis surgiram revelando que o segundo herdeiro será um homem.

No novo registro compartilhado, é possível perceber a emoção dos papais de segunda viagem com a revelação especial. "E….Descobrimos. Você já é tão amado, Deus obrigada pela oportunidade de ser mãe do meu MENINO!", escreveu ela na legenda da postagem.

Mais cedo, Viih Tube mostrou detalhes da decoração escolhida por ela para celebrar o dia marcante. Até o momento, o casal ainda não revelou o nome do segundo filho.

Confira a reação de Viih Tube e Eliezer no chá revelação:

Quanto Viih Tube e Eliezer gastaram em chá revelação?

Viih Tube (23) e Eliezer (34) reuniram amigos e familiares neste domingo, 12, para um chá revelação do sexo do segundo bebê. Pais de Lua (1), os ex-participantes do BBB escolheram um buffet infantil em São Paulo para celebrar o momento especial.

A festa conta com cerca de 150 convidados, um buffet especial de almoço e brinquedos para as crianças. Viih Tube e Eliezer escolheram celebrar o momento na unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, do Buffet Spasso Dourado Kids.

Para a unidade, a empresa cobra cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos em festas de quatro horas de duração, a depender do cardápio, de acordo com uma publicação de agosto de 2023. Com este valor, o casal de influenciadores teria desembolsado cerca de R$ 30 mil para o evento. Saiba mais detalhes!