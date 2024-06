Hulk Paraíba mostra novas fotos da filha recém-nascida com a família

Após alguns dias do nascimento de sua segunda filha com Camila Ângelo, Hulk Paraíba mostra novos cliques de Aisha com a família

O jogador Hulk Paraíba compartilhou novas fotos de sua segunda filha com Camila Ângelo, a pequena Aisha, que nasceu nos últimos dias em uma maternidade em Miami, nos EUA. Nesta segunda-feira, 24, o famoso então exibiu a herdeira no colo da mãe e ao lado dos irmãos.

Ainda na maternidade, a esposa do atleta surgiu deslumbrante com um roupão rosa-claro e olhando para a bebê, vestida com uma roupa lilás e laço da cabeça combinando. Depois deste clique, Hulk exibiu a recém-nascida já em casa e ao lado de dois de três de seus filhos, do casamento com Iran Âgelo, tia de sua amada atual. Além deles, Zaya, primogênita de Camila com ele, também posou no registro.

"Já estou com saudades meus amores", postou o craque o clique com a esposa e os filhos já na mansão onde vivem.

Nos últimos dias, Hulk Paraíba anunciou o nascimento de sua segunda filha com Camila Ângelo e explicou o significado do nome escolhido para a herdeira. É bom lembrar que ele já era pai de Ian, Tiago, e Alice, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, mas se separou em 2019. Pouco depois do térmio, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.

