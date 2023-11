Volta por cima! Trocada por Hulk, Iran Ângelo assume novo amor com engenheiro novinho

Iran Ângelo assume novo amor com engenheiro novinho; os dois já viajaram até para fora do Brasil

Quatro anos após se tornar assunto em todo o Brasil após ser "trocada" pelo então marido, o jogador Hulk Paraíba, a empresária Iran Ângelo está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal. É que ela está feliz da vida e com um novo amor.

Na época, ela se viu no centro de um escândalo quando o craque assumiu o namoro com a sua sobrinha, Camila Ângelo. Os dois se casaram, estão juntos até hoje e tiveram até uma filha, Zaya.

Agora, foi a vez de Iran Ângelo se apaixonar. Ela acaba de assumir um romance com Lucas Suassuna, engenheiro que é 28 anos mais nova do que a beldade. Também natural da Paraíba, o rapaz já foi até flagrado até em viagens internacionais ao lado da bela. Eles foram para a Espanha e não esconderam de ninguém que estão apaixonados.

Desde o fim de seu casamento de 12 anos, ela também tem uma casa em São Paulo, onde mora ao lado dos filhos. Na época de sua separação, ela fez uma reviravolta em sua vida, investiu na carreira de influenciadora e deu a volta por cima.

Veja:

Camila Ângelo é discreta e avessa aos holofotes

Ao contrário da ex-mulher, a nova esposa de Hulk não é ativa nas redes sociais. O seu perfil foi excluído em 2020 após uma onda de ataques por ter assumido romance com o ex-marido da tia Iran Ângelo. Hulk e a empresária se separaram no segundo semestre de 2019. Em dezembro, o jogador assumiu namoro com a jovem, o que causou uma grande polêmica.

Hulk e Camila oficializaram a união em fevereiro de 2020, e anunciaram a gravidez em setembro daquele ano após seis meses de união. Além de Zaya, o jogador é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6, frutos do primeiro casamento.