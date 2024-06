Bruna Biancardi se derrete ao celebrar conquista da filha com Neymar Jr, Mavie

Mavie está crescendo! Bruna Biancardi usou as redes sociais para comemorar uma nova conquista de sua filha com Neymar Jr

Nesta quinta-feira, 27, Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao celebrar uma nova conquista da filha Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. Nas redes sociais, a influenciadora digital revelou que a pequena, com apenas oito meses, já consegue ficar em pé sozinha e encantou a todos com sua nova habilidade.

Através dos stories do Instagram, Biancardi dividiu um registro em que exibe a herdeira em pé enquanto brincava com a avó, Telma Fonseca Ribeiro. Na legenda, ela se derreteu pelo crescimento da pequena: “Fiquei em pé com a vovó”, escreveu a influenciadora digital, que completou a mensagem com emojis de rostinhos apaixonados.

"Se Deus me permitir eu estarei em todos os avanços de sua vida. E pronta e alegre por todas as suas conquistas”, Bruna concluiu a declaração e se derreteu pela herdeira. Vale mencionar que nos últimos dias, o pai da menina, Neymar Jr, também encantou os seguidores ao compartilhar um momento bastante especial em família.

Bruna Biancardi celebra conquista da filha com Neymar Jr, Mavie - Reprodução/Instagram

Através de seus stories no Instagram, o atleta filmou a filha, Mavie, em seu primeiro passeio de bicicleta. No vídeo publicado, a mamãe da pequena, de 8 meses, aparece filmando enquanto o jogador está ao lado, em outra bicicleta, segurando a herdeira. Esbanjando beleza e simpatia, Mavie surgiu com um chapéu para se proteger do sol.

"Primeiro passeio de bicicleta da Maviezinha", se derreteu Neymar Jr na legenda da postagem. Bruna Biancardi também dividiu com os fãs em sua rede social o mesmo registro do momento especial. Vale lembrar que a influenciadora e o jogador estão separados desde novembro do ano passado, pouco depois do nascimento da herdeira.

Neymar Jr e Bruna Biancardi passeando de bicicleta com a pequena mavie pela primeira vez pic.twitter.com/kaDtRGdQuP — AQUI (@aquibroficial) June 18, 2024

Ex-affair de Neymar Jr deixa escapar status de relacionamento do jogador:

Ex-affair de Neymar Jr, a cantora e influenciadora digital Gabily, surpreendeu ao deixar escapar o status atual do relacionamento do jogador. Através das redes sociais, a artista negou qualquer envolvimento com o craque, mas confirmou que ele está atualmente comprometido, em meio aos rumores de uma reconciliação com Bruna Biancardi.

Tudo começou quando Neymar Jr postou um vídeo dizendo que tinha pegado o carro emprestado de Gabily. Em tom de brincadeira, ele revelou que o veículo estava sem gasolina e disse que precisaria abastecê-lo. Nas redes sociais, o momento repercutiu e deu início aos rumores de um possível novo affair com a cantora, que negou e afirmou que ele está em um relacionamento.