Quanto Viih Tube e Eliezer gastaram em chá revelação? Veja valores

Grávida pela segunda vez, Viih Tube reuniu amigos e familiares neste domingo, 12, para revelar o sexo do bebê ao lado de Eliezer

Viih Tube (23) e Eliezer (34) reuniram amigos e familiares neste domingo, 12, para um chá revelação do sexo do segundo bebê. Pais de Lua (1), os ex-participantes do BBB escolheram um buffet infantil em São Paulo para celebrar o momento especial.

A festa conta com cerca de 150 convidados, um buffet especial de almoço e brinquedos para as crianças. Viih Tube e Eliezer escolheram celebrar o momento na unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, do Buffet Spasso Dourado Kids.

Para a unidade, a empresa cobra cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos em festas de quatro horas de duração, a depender do cardápio, de acordo com uma publicação de agosto de 2023. Com este valor, o casal de influenciadores teria desembolsado cerca de R$ 30 mil para o evento.

O evento, que também marca a comemoração do Dia das Mães, foi idealizado para ser menor do que o aniversário de 1 ano e chá revelação de Lua, primeira filha do casal. Os dois decidiram comemorar a data sem a presença de imprensa, para que o foco continue na cobertura da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul.

O momento da revelação do sexo do segundo "babytube", como tem sido apelidado o bebê, acontecerá por volta das 16h30 e terá transmissão por lives —além de acompanhar, o público também poderá fazer doações para o RS através de uma campanha montada pelo casal.

Viih Tube anunciou a segunda gravidez em 29 de abril, durante sua participação ao vivo no programa Mais Você. Na ocasião, Lua, a filha primogênita, apareceu vestindo uma roupa especial, que dizia: "promovida à irmã mais velha".

