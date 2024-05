Menino ou menina? Viih Tube e Eliezer revelam o sexo do segundo filho

À espera de mais um herdeiro, os influenciadores Viih Tube e Eliezer revelaram o sexo do bebê em um chá revelação luxuoso; confira!

Dia especial em dose dupla! À espera do segundo filho, os influenciadores Viih Tube e Eliezer descobriram neste domingo, 12, o sexo do herdeiro mais novo. Ao lado de amigos e familiares, o casal realizou um chá revelação no Dia das Mães diretamente de um buffet luxuoso em São Paulo.

Para dividir com os fãs o dia especial, Viih e Eliezer, que já são pais da pequena Lua, de 1 aninho, realizaram uma live transmitida no YouTube e mostraram em tempo real o momento da revelação: um menino!

Bastante emocionados, os papais vibraram com a novidade e não conseguiram segurar as lágrimas ao descobrirem que estão esperando mais um menininho. Mais cedo, a influenciadora exibiu detalhes da decoração da festinha em suas redes sociais.

Inclusive, Viih Tube contou com o apoio das mesmas decoradoras e assessoras que organizaram a festa luxuosa de aniversário da primogênita. Em seus stories no Instagram, a famosa mostrou que pensou em cada detalhe e projetou um cardápio especial, com muitas opções para crianças e adultos, além de docinhos personalizados, um bolo luxuoso e lembrancinhas especiais.

Até o momento, Viih Tube e Eliezer não revelaram o nome do segundo filho. Vale lembrar que o casal informou que os valores arrecadados durante a live serão todos destinados para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Quanto Viih Tube e Eliezer gastaram em chá revelação?

Viih Tube (23) e Eliezer (34) reuniram amigos e familiares neste domingo, 12, para um chá revelação do sexo do segundo bebê. Pais de Lua (1), os ex-participantes do BBB escolheram um buffet infantil em São Paulo para celebrar o momento especial.

A festa conta com cerca de 150 convidados, um buffet especial de almoço e brinquedos para as crianças. Viih Tube e Eliezer escolheram celebrar o momento na unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, do Buffet Spasso Dourado Kids.

Para a unidade, a empresa cobra cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos em festas de quatro horas de duração, a depender do cardápio, de acordo com uma publicação de agosto de 2023. Com este valor, o casal de influenciadores teria desembolsado cerca de R$ 30 mil para o evento.

Eliezer compartilha ultrassom com coração do segundo filho

Eliezer emocionou seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 10, ao mostrar um ultrassom morfológico do novo bebê que espera com Viih Tube. Os influenciadores, que já são pais da Lua di Felice divulgaram no final de abril que estão à espera do novo baby tube na família.

Nos stories, o ex-BBB 22 colocou o momento do exame realizado, e é possível escutar o coração do novo bebê. O procedimento de imagem avançado visa realizar uma avaliação minuciosa do neném pelo médico especialista em medicina fetal. Confira!