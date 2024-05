Eliezer compartilha ultrassom com coração de bebê que espera com Viih Tube

Influenciador mostrou registro emocionante em suas redes sociais; Eliezer e Viih Tube, que já são pais de Lua di Felice, esperam seu segundo filho

Eliezer emocionou seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 10, ao mostrar um ultrassom morfológico do novo bebê que espera com Viih Tube. Os influenciadores, que já são pais da Lua di Felice divulgaram no final de abril que estão à espera do novo baby tube na família.

Nos stories, o ex-BBB 22 colocou o momento do exame realizado, e é possível escutar o coração do novo bebê. O procedimento de imagem avançado visa realizar uma avaliação minuciosa do neném pelo médico especialista em medicina fetal.

O influenciador ainda falou que era nesse exame que iriam descobrir o sexo do nenem e brincou: “Mas pelo amor de Deus não conta pra gente, vamos descobrir no domingo”.O casal já revelou que o chá revelação será mais intimista, já que ela e seu marido estavam traumatizados com festas grandes após o aniversário de um ano de Lua . No entanto, isso não quer dizer que o chá revelação, que acontecerá no Dia das Mães, será simples.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih contou que a festa será celebrada em um buffet infantil em São Paulo. O local conta com várias áreas incríveis para crianças, com direito a piscina de bolinha, brinquedão, parede de escalada, elevador e outros brinquedos eletrônicos. O espaço ainda conta com várias mesas para os adultos, incluindo até mesmo sofás para os convidados ficarem confortáveis.

Eliezer conta que se afundou em dívidas após BBB

Em nova entrevista Eliezer abriu o jogo e falou sobre as dificuldades financeiras que enfrentou após sua participação no BBB 22. O influenciador ainda admite que a virada de chave em sua vida e carreira aconteceu alguns meses depois que ele saiu do programa, quando começou o relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube.

O ex-brother revelou que saiu do reality com uma dívida de R$ 300 mil, que ele só conseguiu pagar após alguns meses. Saiba mais!